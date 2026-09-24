Da comprimaria a Campione d'Europa: come Guardiola ha cambiato il Manchester City, portandolo a vincere la Champions League
Per anni, vincere la Champions League è sembrato un sogno irrealizzabile per il Manchester City. Dopo l’acquisizione del club da parte dello sceicco Mansour di Abu Dhabi nel 2008, il successo europeo è diventato un’ambizione fondamentale per quella che allora era una squadra di metà classifica in Premier League. Il club di Manchester ha presto iniziato a dominare in patria grazie a una combinazione di grandi investimenti e mosse intelligenti sul mercato dei trasferimenti. Con la crescita del suo status in Champions League, però, ha subito una serie di eliminazioni frustranti e beffardi passi falsi nella caccia al trofeo più prestigioso d’Europa.
Dopo che la squadra di Pep Guardiola ha perso la finale contro il Chelsea nel 2021 e si è fatta rimontare da un vantaggio in semifinale contro il Real Madrid nella stagione successiva, sono aumentati i dubbi sulla possibilità che il City riuscisse a vincere la competizione prima della fine dell’era del leggendario tecnico.
Guardiola e le sue stelle di livello mondiale, però, hanno resistito e nel 2023 hanno raggiunto di nuovo la finale. Grazie a una splendida conclusione del centrocampista Rodri, il City ha conquistato una vittoria per 1-0 contro i giganti italiani dell’Inter in Turchia.
Alla fine, il sogno è diventato realtà.
Le difficoltà europee del Manchester City
Prima della proprietà del 2008 che contribuì a ridisegnare il calcio inglese, l’unico successo continentale del City era stato nella Coppa delle Coppe nel 1970, con il rigore nel primo tempo di Francis Lee che sancì la vittoria per 2-1 contro i polacchi del Gornik Zabrze in finale. Pur avendo raggiunto le semifinali l’anno successivo, il club divenne una comparsa sul grande palcoscenico fino alla qualificazione in Champions League nel 2011.
Sebbene il City si sia affermato come forza dominante in Inghilterra grazie agli ingenti investimenti successivi al passaggio di proprietà, la strategia di reclutamento si rivelò troppo dispersiva per spingere la squadra verso la grandezza europea.
Gli arrivi di Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure e Vincent Kompany crearono le basi di una squadra che portò il City a un livello superiore, ma non abbastanza. Se Roberto Mancini lo guidò al primo titolo nella massima serie dal 1968, pagò però le consecutive eliminazioni nella fase a gironi in Europa. Il City intensificò il proprio reclutamento, aggiungendo la genialità creativa di Kevin De Bruyne e la velocità letale di Raheem Sterling, ma le semifinali del 2016 furono il massimo raggiunto in tre anni sotto Manuel Pellegrini.
Quando Guardiola arrivò quell’estate, il club spese a un livello senza precedenti per sostenere la sua visione, aggiungendo giocatori come Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte e Riyad Mahrez. Con Aguero che continuava a segnare a raffica, De Bruyne a dettare i tempi con i suoi passaggi taglienti e Toure a presidiare il centrocampo, il City aveva un potenziale incredibile. Ciononostante, uscì dalla Champions League agli ottavi per la regola dei gol in trasferta dopo un 6-6 complessivo contro il Monaco, in una prima stagione senza trofei sotto la guida del tecnico.
Mentre il City poi riscriveva i record inglesi sulla strada verso due titoli consecutivi, i suoi problemi continentali continuarono, con Liverpool, Tottenham e Lione che lo eliminarono tutti ai quarti di finale.
«È un anno diverso, ma le cose sono sempre le stesse», disse De Bruyne dopo la sconfitta contro il Lione nel 2020, mentre Guardiola avvertì: «Un giorno colmeremo questo divario».
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Vicino, ma niente da fare
Abbatterono la barriera nella stagione successiva. Di nuovo potenza dominante in patria, il City superò nettamente il Borussia Dortmund, guadagnandosi una semifinale contro il Paris Saint-Germain. Dopo una coraggiosa vittoria in rimonta nella capitale francese, la doppietta di Mahrez sancì un successo complessivo per 4-1, che valse la finale contro il Chelsea, reduce dal successo sul Real Madrid.
«La gente crede che sia facile arrivare alla finale di Champions League», ha detto Guardiola. «Arrivare in finale adesso dà senso a ciò che abbiamo fatto negli ultimi quattro o cinque anni. Ogni giorno questi ragazzi sono stati costanti e questo è notevole».
La finale si giocò davanti a un pubblico ridotto a Porto a causa delle restrizioni per il Covid-19. Il primo tempo fu equilibrato, con entrambe le squadre capaci di creare pericoli, ma il Chelsea trovò il gol del vantaggio prima dell'intervallo. Kai Havertz si avventò su un eccellente passaggio filtrante di Mason Mount, saltò il portiere Ederson e poi depositò il pallone in rete.
Dopo l'intervallo il City fu la squadra più brillante e aumentò la pressione con il passare dei minuti, ma non riuscì a trovare un modo per superare Edouard Mendy. Ancora una volta, il City si ritrovò con il cuore spezzato mentre la squadra di Thomas Tuchel celebrava il suo trionfo europeo.
Il tecnico rivoluzionario dovette affrontare molte critiche per il fallimento della sua squadra, tra accuse di aver apportato troppi aggiustamenti tattici. Aguero, Rodri e Fernandinho furono lasciati fuori dall'undici iniziale, mentre Gundogan arretrò in un ruolo di centrocampista più basso e Sterling affiancò Mahrez in attacco.
Gundogan, miglior marcatore della squadra, non riuscì a rappresentare una minaccia contro il Chelsea, mentre faticava a proteggere la difesa con Mount che trovava passaggi in mezzo al campo.
«Ha sempre avuto lì Rodri o Fernandinho, ma ha cambiato. Sappiamo che tatticamente ama ritoccare qualcosa, potrebbe aver visto una debolezza lì, ma Thomas Tuchel ha annullato ogni minaccia», ha detto l'ex difensore di Inghilterra e Manchester United Rio Ferdinand.
«Abbiamo visto Riyad Mahrez e Raheem Sterling giocare davvero molto larghi, non l'avevano fatto davvero in questa stagione e forse è qualcosa che il City ha sbagliato».
Guardiola ha difeso questi ritocchi, dicendo: «Ho preso questa decisione per avere giocatori di qualità. Gundogan ha giocato per molti anni in questa posizione. Per avere velocità, per trovare i giocatori piccoli, la qualità, i giocatori brillanti, dentro, in mezzo e tra le linee. Questa è stata la decisione».
Si torna al punto di partenza
Quella sconfitta diede molto su cui riflettere al club dell'Etihad Stadium, ma il crollo al Bernabeu un anno dopo portò molti a credere che semplicemente mancasse il DNA necessario per tagliare il traguardo.
Abbinato al Real Madrid in semifinale, il City fu spettacolare nella gara d'andata in casa. De Bruyne e Gabriel Jesus lo portarono sul 2-0 nei primi 11 minuti e Phil Foden ristabilì il doppio vantaggio dopo che Karim Benzema aveva accorciato le distanze. Vinicius Junior colpì poco dopo, ma Bernardo Silva si fece trovare pronto per assicurare il 4-3.
Nella capitale spagnola, il City si rifiutò di concedere ai padroni di casa anche solo uno spiraglio verso la porta e, quando Mahrez trovò la rete con poco più di 15 minuti da giocare, la partita sembrò chiusa. Dopo che nel finale Jack Grealish si vide negare due occasioni ravvicinate, il Madrid trovò il suo primo tiro nello specchio al 90', quando Benzema servì Rodrygo, che batté Ederson. Un minuto dopo, il colpo di testa di Rodrygo portò il punteggio sul 5-5 e lui andò vicino a prendersi anche il gol vittoria allo scadere, ma il suo tentativo fu parato. Cinque minuti dopo l'inizio dei tempi supplementari, Ruben Dias fece fallo su Benzema in area e il francese completò la rimonta.
Il City fu eliminato e il Madrid andò poi a battere il Liverpool in finale.
«Ho subito sconfitte in Champions League, ho avuto sconfitte dure al Barcellona quando non riuscivamo a raggiungere la finale», disse Guardiola. «Ma per noi è dura, non posso negarlo. Eravamo così vicini alla finale di Champions League».
Ha aggiunto: «Questo avrà un impatto positivo sui giocatori del Real Madrid, ma davvero non so per noi. Non abbiamo sofferto molto finché non hanno segnato, ma non abbiamo giocato al nostro meglio».
Guardiola affrontò la stagione 2022-23 cercando di trasformare il trauma di Madrid e Porto in un'opportunità per cambiare le cose. Rimodellò l'assetto tattico del City, con l'obiettivo di trasformare la sua squadra in una macchina più efficiente.
Tra i cambiamenti chiave ci fu l'arrivo di Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Il norvegese stava smantellando linee difensive in tutto il continente fin dalla sua esplosione con il Red Bull Salzburg nel 2019. Tra le sue esperienze in Austria e Germania segnò un incredibile bottino di 23 gol in appena 19 partite. Anche se i tifosi erano disperati dalla voglia di vedere cosa avrebbe fatto sotto Guardiola, la precedente riluttanza dell'allenatore a usare un centravanti puro spinse molti a definire l'operazione un po' un azzardo.
Il secondo cambiamento drastico riguardò John Stones. Solido centrale bravo con il pallone, in quella stagione Guardiola ne esplorò la flessibilità facendolo spostare a volte in posizione di terzino e a centrocampo accanto a Rodri quando il City aveva il possesso.
I ritocchi funzionarono.
Haaland fu un fenomeno immediato, battendo record sulla strada verso 36 gol in 35 partite di Premier League. Anche l'impatto di Stones nei suoi nuovi ruoli fece meraviglie, soprattutto nella seconda metà della stagione.
Il risultato fu una corsa imbattuta e spaventosamente dominante fino alla finale di Champions League, nella quale il City vinse otto partite e ne pareggiò cinque. Superò il girone in scioltezza con due gare d'anticipo prima di andare a tutta forza nella fase a eliminazione diretta. Travolse l'RB Leipzig 8-1 nel punteggio complessivo, eliminò senza affanni il Bayern Monaco per 4-1 e si prese la rivincita in semifinale: una lezione da 4-0 contro il Real Madrid nel ritorno a Manchester sigillò un 5-1 complessivo.
Arrivò in Turchia dopo aver segnato 31 gol e averne subiti appena cinque. Da vincitore di Premier League e FA Cup, il Treble era a portata di mano.
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Realizzare il sogno
Per prima cosa, Haaland e compagni avrebbero dovuto smantellare l'Inter di Simone Inzaghi. Anche se gli italiani avevano battuto il Barcellona nella fase a gironi e superato di misura Porto, Benfica e Milan nel cammino verso la finale, avevano mostrato alcune amnesie difensive.
Il City schierò una squadra solida in attacco e spinse l'Inter nella propria metà campo, con Stones protagonista in modo decisivo del loro dominio come parte del doppio mediano. I nerazzurri, però, non concessero troppe occasioni, con Andre Onana che negò alcuni tentativi nel primo tempo.
La svolta arrivò a metà del secondo tempo, quando Bernardo arrivò fino alla linea di fondo e mise il pallone all'indietro. La sfera rimbalzò al limite dell'area, dove Rodri si avventò e la piazzò di interno in rete.
L'uomo che Guardiola aveva relegato in panchina in un ritocco tattico rivelatosi fatale due anni prima aveva appena segnato con freddezza il gol decisivo della finale di Champions League, al termine di una prestazione stellare.
Finalmente il City era campione d'Europa. Diventò la decima squadra a vincere il Triplete tra trofei nazionali ed europei, solo la seconda inglese.
«Era scritto nelle stelle. Ci appartiene», disse Guardiola.
Rodri disse a BT Sport: «È emozionante. Un sogno che si avvera. Tutti questi ragazzi qui intorno aspettavano da non so quanti anni. Se lo meritano, ce lo meritiamo. Negli ultimi anni ci siamo andati così vicini. Voglio solo ringraziare tutti. Non è stato facile».
Nell'agosto 2026, mentre lasciava il club per unirsi al Barcellona, il centrocampista disse al sito del City: «Far parte della prima Champions League e [essere] quello che ha segnato in quella finale è un privilegio. Era un sogno che inseguivamo da tutti questi anni.
«L'idea del club era andare in quella direzione per diventare il miglior club del mondo. Completare questa storia nel modo in cui l'abbiamo fatto e naturalmente con il gol e [dimostrare] che potevamo reagire a situazioni difficili come quella precedente che abbiamo perso, è stato semplicemente incredibile».
Fine di un'era
Ci sono voluti 15 anni e somme di denaro enormi, ma il City era finalmente arrivato dove aveva sempre sognato di essere: al vertice del calcio mondiale. Con mostri competitivi come Guardiola, Haaland, Rodri e Bernardo Silva nelle proprie fila, non aveva alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori. Il City voleva assicurarsi di restare tra i club d’élite d’Europa.
«Penso che dopo un paio di giorni, quando si sarà un po’ calmato tutto, questa sensazione di aver vinto questo trofeo, credo che vorrò rifarlo», ha aggiunto Haaland. «Conosco abbastanza me stesso da sapere che penserò così. Dobbiamo difendere ciò che abbiamo ottenuto in questa stagione. È così che funziona e tra un mese o due mesi tutto viene dimenticato e dobbiamo ricominciare ad attaccare.
«Questa è la vita».
Hanno continuato a vincere. Dopo aver battuto il Siviglia nella Supercoppa UEFA, sono volati in Arabia Saudita per conquistare il titolo del Mondiale per Club.
Il City ha poi consolidato ulteriormente anche il proprio dominio in Premier League e, sebbene il Madrid lo abbia eliminato di nuovo dall’Europa nella stagione successiva, un ostacolo enorme era stato superato.
«La gente dice che devo vincere il Treble ogni stagione. Sono un buon allenatore, ma no. Mi piace questa competizione per il fatto che l’abbiamo vinta, fa parte della storia, e i giocatori saranno ricordati per il resto della loro vita», ha detto Guardiola.
Le sue ultime due stagioni alla guida sono state difficili. Il City ha chiuso rispettivamente al terzo e al secondo posto in campionato, uscendo presto dalla Champions League, anche se il leggendario allenatore ha salutato dopo aver conquistato la FA Cup e la Carabao Cup.
Il calo successivo non fa che evidenziare quanto il trionfo del 2023 sia stato importante per la sua eredità e per il club. Prima di Istanbul, il successo interno del City era oscurato dalla sua incapacità di imporsi in Europa. La conquista del Treble ha cambiato per sempre la sua reputazione, dimostrando che poteva tenere testa a giganti tradizionali come Barcellona e Real Madrid.
Con Enzo Maresca al timone è iniziata una nuova era, mentre Rodri, Bernardo Silva e Stones hanno tutti lasciato. Haaland ha un nuovo cast di supporto, ma l’ambizione del City è chiara: riprendersi la corona nazionale e ritrovare la magia della notte in cui Rodri ha trasformato in realtà il sogno del City.
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