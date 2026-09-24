Da comprimaria a Campione d'Europa: come Guardiola ha cambiato il Manchester City, portandolo a vincere la Champions League

Per anni, vincere la Champions League è sembrato un sogno irrealizzabile per il Manchester City. Dopo l’acquisizione del club da parte dello sceicco Mansour di Abu Dhabi nel 2008, il successo europeo è diventato un’ambizione fondamentale per quella che allora era una squadra di metà classifica in Premier League. Il club di Manchester ha presto iniziato a dominare in patria grazie a una combinazione di grandi investimenti e mosse intelligenti sul mercato dei trasferimenti. Con la crescita del suo status in Champions League, però, ha subito una serie di eliminazioni frustranti e beffardi passi falsi nella caccia al trofeo più prestigioso d’Europa.

Dopo che la squadra di Pep Guardiola ha perso la finale contro il Chelsea nel 2021 e si è fatta rimontare da un vantaggio in semifinale contro il Real Madrid nella stagione successiva, sono aumentati i dubbi sulla possibilità che il City riuscisse a vincere la competizione prima della fine dell’era del leggendario tecnico.

Guardiola e le sue stelle di livello mondiale, però, hanno resistito e nel 2023 hanno raggiunto di nuovo la finale. Grazie a una splendida conclusione del centrocampista Rodri, il City ha conquistato una vittoria per 1-0 contro i giganti italiani dell’Inter in Turchia.

Alla fine, il sogno è diventato realtà.



