Bayern Monaco e Baviera: l’Oktoberfest simboleggia il forte legame tra il club e la sua regione

Grazie ai social media, il legame tra il Bayern e la Baviera si rafforza ogni anno durante l’Oktoberfest – o “Wiesn”, la “quinta stagione” di Monaco – che si tiene tra fine settembre e inizio ottobre.

Nata nel 1810 per celebrare le nozze del principe Ludovico con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen, oggi è la festa della cultura popolare bavarese.

Per i giocatori del Bayern partecipare è quasi un obbligo non scritto, e i “Die Roten” festeggiano da decenni. Negli archivi compaiono foto di icone come Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn e Lothar Matthäus in festa.

Per partecipare bisogna indossare l’abito tradizionale bavarese: lederhosen, camicia trachtenhemd, giacca trachtenjacke, scarpe trachtenschuhe e magari il cappello trachtenhut, per poi recarsi in uno dei tendoni e gustare pretzel e birra.

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Nel 2014 Bavarian Football Works spiegava: «Da anni giocatori e staff del Bayern Monaco partecipano alla festa, di solito l’ultimo weekend. Li trovate al tendone Kaferzelt a posare con un imitatore di Re Ludovico e a rafforzare lo spirito di squadra tra birra e pretzel.

«Il legame del Bayern con la festa non finisce qui. Dal 2003 il club ha una solida partnership con Paulaner, uno dei birrifici ufficiali dell’Oktoberfest. Paulaner offre 100 litri di birra per ogni gol segnato da un giocatore del Bayern e invita la squadra a festeggiare nel proprio tendone ogni stagione della festa.»

Le foto che ne derivano sono sempre un successo: squadre maschili e femminili, staff e famiglie si scatenano, anche se dubitiamo che gli atleti, concentrati sulle prestazioni, riescano davvero a vuotare tutti quei boccali.

Intervistato dal sito ufficiale della Bundesliga, l’ex ala del Liverpool Luis Diaz, ora al Bayern, ha dichiarato: «Per me il Bayern è speciale. L’Oktoberfest è un evento grandissimo a Monaco. L’anno scorso l’ho vissuto, ma non come avrei voluto. Quest’anno ci dedicherò più tempo, porterò la famiglia e un fratello.

«Cercherò di godermela di più, di avvicinarmi alla cultura locale perché è bello vedere tanta gente in costume. È incredibile, un evento davvero speciale». Ha concluso: «Una bella festa, un evento fantastico. C’è sempre tantissima gente. Mi vestirò a festa».