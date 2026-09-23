Bayern Monaco e Baviera: l’Oktoberfest simboleggia il forte legame tra il club e la sua regione
Il Bayern Monaco è di gran lunga la squadra più vincente della Germania, famosa in tutto il mondo per i suoi successi e per i grandi campioni che ha ospitato, ma non ha mai dimenticato le proprie radici.
I “Roten” sono profondamente legati alla loro città natale, Monaco di Baviera, e all’intera regione della Baviera, che costituiscono entrambe una parte significativa della ricca identità culturale del Bayern e ne sono letteralmente parte integrante.
In questo periodo dell’anno tutto ciò emerge con particolare evidenza: in Baviera e nella sua capitale è tempo di Oktoberfest e il club celebra l’atmosfera unica e vivace di questa stagione.
Strettamente collegati
Il Bayern è indissolubilmente legato non solo a Monaco, ma a tutta la Baviera, regione del sud-est della Germania che comprende anche Norimberga.
La fiera identità del Bayern mostra quanto la regione d’origine sia intrecciata con l’essenza del club.
Il nome “Bayern” significa “Baviera”, uno dei suoi soprannomi è “Die Bayern” (I Bavaresi) e lo stemma, con i rombi bianchi e blu dal 1954, riprende la bandiera bavarese.
Il motto “Mia san mia”, che avrete visto sui social, in bavarese significa “noi siamo chi siamo” ed è anche una canzone popolare tra i tifosi. Lo slogan “Packmas”, che deriva dal tedesco “Packen wir es” e significa “diamo il via”, è altrettanto diffuso. Tra i gruppi ultras più importanti c’è “Inferno Bavaria”.
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Tradizione annuale
Grazie ai social media, il legame tra il Bayern e la Baviera si rafforza ogni anno durante l’Oktoberfest – o “Wiesn”, la “quinta stagione” di Monaco – che si tiene tra fine settembre e inizio ottobre.
Nata nel 1810 per celebrare le nozze del principe Ludovico con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen, oggi è la festa della cultura popolare bavarese.
Per i giocatori del Bayern partecipare è quasi un obbligo non scritto, e i “Die Roten” festeggiano da decenni. Negli archivi compaiono foto di icone come Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn e Lothar Matthäus in festa.
Per partecipare bisogna indossare l’abito tradizionale bavarese: lederhosen, camicia trachtenhemd, giacca trachtenjacke, scarpe trachtenschuhe e magari il cappello trachtenhut, per poi recarsi in uno dei tendoni e gustare pretzel e birra.Getty Images
Nel 2014 Bavarian Football Works spiegava: «Da anni giocatori e staff del Bayern Monaco partecipano alla festa, di solito l’ultimo weekend. Li trovate al tendone Kaferzelt a posare con un imitatore di Re Ludovico e a rafforzare lo spirito di squadra tra birra e pretzel.
«Il legame del Bayern con la festa non finisce qui. Dal 2003 il club ha una solida partnership con Paulaner, uno dei birrifici ufficiali dell’Oktoberfest. Paulaner offre 100 litri di birra per ogni gol segnato da un giocatore del Bayern e invita la squadra a festeggiare nel proprio tendone ogni stagione della festa.»
Le foto che ne derivano sono sempre un successo: squadre maschili e femminili, staff e famiglie si scatenano, anche se dubitiamo che gli atleti, concentrati sulle prestazioni, riescano davvero a vuotare tutti quei boccali.
Intervistato dal sito ufficiale della Bundesliga, l’ex ala del Liverpool Luis Diaz, ora al Bayern, ha dichiarato: «Per me il Bayern è speciale. L’Oktoberfest è un evento grandissimo a Monaco. L’anno scorso l’ho vissuto, ma non come avrei voluto. Quest’anno ci dedicherò più tempo, porterò la famiglia e un fratello.
«Cercherò di godermela di più, di avvicinarmi alla cultura locale perché è bello vedere tanta gente in costume. È incredibile, un evento davvero speciale». Ha concluso: «Una bella festa, un evento fantastico. C’è sempre tantissima gente. Mi vestirò a festa».
Festeggiare in campo
Il Bayern ha sempre celebrato la propria cultura bavarese anche in campo, e nel 2026 continuerà a farlo. Dal 2021-22 adidas lancia ogni anno una divisa limitata ispirata all’Oktoberfest e al patrimonio del club e della regione.
La prima divisa che omaggiava l’identità bavarese risale però a 13 anni fa: per la stagione 2013-14 il club presentò una seconda maglia bianca con dettagli verde bosco, pantaloncini marroni e il classico look dei lederhosen.
Nel 2021-22 è arrivata la prima edizione limitata per l’Oktoberfest, usata in un solo match: verde scuro e oro, con la stella alpina intorno allo stemma. Adidas spiegò che la maglia celebrava il «ricco patrimonio della città con un look ispirato all’abbigliamento tradizionale bavarese».
Il successo fu tale che, da allora, Bayern e adidas lanciano ogni anno un’edizione speciale della maglia della Wiesn: rossa scura per omaggiare l’abbigliamento tradizionale, verde erba per evocare i prati autunnali e, dal 2023, uno stemma dedicato all’Oktoberfest.
L’abbigliamento tradizionale è anche protagonista delle celebrazioni dei titoli del Bayern: i giocatori spesso indossano i lederhosen e si lanciano sul campo enormi bicchieri di birra.
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"Gioia di vivere, comunità e diversità"
Per l’Oktoberfest 2026 adidas e Bayern presentano la divisa più audace e colorata di sempre: base scura con pattern astratto e stemma stagionale sul petto.
Adidas spiega che il motivo floreale è «un’interpretazione moderna degli elementi tipici della Wiesn», ispirata ai fiori della tradizione bavarese e pensata per celebrare «l’atmosfera vivace della stagione».
«La stagione del Wiesn trasforma la città: le strade si animano, le tradizioni tornano protagoniste e un senso di gioia, ottimismo e libertà pervade Monaco», spiega adidas. «Ispirata a questo momento culturale, la nuova maglia del FC Bayern 2026 per il Wiesn incarna lo spirito della stagione e il legame tra il club e la sua città».
Il Bayern aggiunge: «La nuova maglia unisce lo stile tradizionale di Monaco a un design moderno e deciso, celebrando la gioia di vivere, la comunità e la diversità del Wiesn».
Come di consueto, la maglia è accompagnata da una linea lifestyle che include un cardigan con lo stesso motivo astratto, una giacca nera ispirata alla trachtenjacke e un abito drindl nero.
La maglia debutterà in campo venerdì all’Allianz Arena contro l’Union Berlin ed è già in vendita negli store adidas e su adidas.