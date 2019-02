Zurigo-Napoli, le formazioni ufficiali: Insigne con Milik

Il Napoli che affronta lo Zurigo in Europa League lo fa con la coppia d'attacco formata da Milik ed Insigne.

Le formazioni ufficiali di Zurigo-Napoli:

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

ZURIGO (3-4-3): Brecher; Nef, Bangura, Maxso; Untersee, Kryeziu, Domgjoni, Kharabadze; Winter, Odey, Kololli.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Fuori dalla Coppa Italia, a distanza siderale dalla Juventus in campionato, retrocesso dalla Champions, il Napoli di Ancelotti si tuffa nell'Europa League: competizione in cui far bene per forza di cose, così da provare a salvare la stagione e puntare al trofeo. Di fronte nell'andata dei sedicesimi di finale c'è lo Zurigo.

Partenopei in campo con il 4-4-2, con Insigne e Milik davanti. In regia a centrocampo Allan e Fabian Ruiz, con Zielinski e Callejon a fare gioco sulle fasce.

Meret in porta, Malcuit e Ghoulam sugli esterni, Maksimovic e Koulibaly al centro.

Lo Zurigo risponde con il 3-4-3. Odoy punta centrale, ai suoi lati Winter e Kololli. Centrocampo con Kryeziu e Domgjoni in regia, Untersee e Kharabadze a spingere sulle fasce.

Brecher in porta, trio difensivo formato da Nef, Bangura e Maxso.