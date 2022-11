Zennaro, goal pesante in Serie C: era uno dei nomi sulla lista di Paratici

Il centrocampista ha realizzato il goal vittoria della FeralpiSalò sul Trento: il suo nome era sul 'pizzino' dell'ex ds della Juve Paratici nel 2019.

Ora cresce e segna in Lega Pro, ma appena tre anni fa era sulla lista di Fabio Paratici, oggi direttore sportivo del Tottenham e a quei tempi alla Juventus. Quella scritta sul famoso 'pizzino' scovato in un noto albergo di Milano.

Per Mattia Zennaro è arrivato il primo goal con la maglia della FeralpiSalò, in Serie C, una rete che ha permesso alla sua squadra di conquistare i tre punti contro il Trento nella quindicesima giornata del Girone A di Serie C.

Il classe 2000 ha firmato la vittoria grazie al secondo centro in Lega Pro. Di proprietà del Genoa, Zennaro continua il processo di crescita dopo le esperienze nelle fila di Venezia, Lucchese e Pergolettese.

Un profilo che può sembrare nuovo ai più, ma che per tanti non lo è grazie ad un episodio che risale a quattro estati fa, quando aveva appena 19 anni.

Il suo nome e la valutazione insieme a quelli dei vari Romero, Chiesa, Tonali, Demiral, Zaniolo e Szoboszlai, ma non solo: Zennaro è finito in prima pagina grazie al famoso ‘pizzino’ di Fabio Paratici.

Nel 2019, l’allora dirigente della Juventus scrisse su un pagina cognomi e cifre riferiti ad alcuni calciatori, prima di strappare un foglio poi ricomposto e pubblicato dal quotidiano ‘Il Foglio’.



Su quella lista i nomi degli obiettivi di mercato della Juventus da una parte e del Genoa dall’altra, tra cui proprio quello di Zennaro.

“Sì, l’ho scritto io”. Ospite negli studi di 'Sky Sport', Paratici aveva confermato di aver scritto quei nomi su quel foglio.

3 milioni di euro accanto al nome di Mattia Zennaro, una valutazione vicina alla cifra sborsata dal Genoa per strapparlo al Venezia, club in cui ha mosso i primi passi ed è cresciuto calcisticamente.

Un nome e cognome che ritorna in auge, questa volta grazie alle gesta sul rettangolo verde di gioco. Dal 'pizzino' di Paratici alla rete in Serie C: il 22enne di Venezia è di nuovo protagonista.