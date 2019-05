Yaya Touré dice addio al calcio: ufficiale il suo ritiro dai campi a 35 anni

Yaya Touré lascia il calcio giocato a 35 anni. La colonna del ed ex giocatore del ha fatto sapere, tramite il suo agente, di aver preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

Dimitri Seluk, procuratore dell'ivoriano, ha dato l'annuncio ufficiale a 'Sport24'. Il ritiro ufficiale sarebbe dovuto essere inizialmente dopo la scadenza con il City nel maggio 2018, poi il classe 1983 ha firmato con l', dove era già stato all'inizio della sua carriera. In Grecia ha però collezionato soltanto 5 presenze.

"Il suo match d'addio al Manchester City nella scorsa stagione doveva essere anche l'ultima partita di calcio. Fisicamente avrebbe potuto reggere per altri cinque anni, ma siamo arrivati alla conclusione che non sarebbe stato lo stesso visto con il Barcellona e con il City. Ha deciso di lasciare come un campione".