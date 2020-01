Wolverhampton, il gesto di Rui Patricio col bambino è diventato virale

Prima del match dei Wolves contro il Watford, Rui Patricio ha coperto con la sua giacca un bimbo infreddolito: la reazione del piccolo diventa virale.

Ci sono gesti che trascendono dal mondo dello sport ad una sfera più alta: proprio come accaduto prima del match di Premier League fra Wolverhampton e , che ha visto come protagonista Rui Patricio.

Nel tunnel degli spogliatoi del 'Vicarege Road' di Watford, il portiere portoghese si è accorto che il bambino che avrebbe dovuto accompagnare i giocatori dei ' ' all'interno del terreno di gioco era molto infreddolito: senza pensarci due vote Rui Patricio si è tolto la giacca e ha coperto il piccolo fan, suscitandone una reazione stupefatta. Il gesto del lusitano ha fatto il giro del mondo.

Il freddo dell'inverno in Premier League è stato sconfitto con il calore del gesto di un campione. Non importa se la partita con i suoi Wolves sia terminata in una sconfitta, la vittoria di Rui Patricio è racchiusa nel sorriso di quel piccolo fan.