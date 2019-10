Wolfsberger-Roma, Fonseca: "Kalinic sarà titolare"

Dopo la netta vittoria alla prima giornata di contro il Başakşehir, giovedì la è impegnata in caso della rivelazione Wolfsberger. Paulo Fonseca ha qualche problema di formazione, ma non vuole sottovalutare la competizione europea.

Intervenuto in conferenza stampa, Fonseca ha spiegato le difficoltà della partita e la situazione di alcuni giocatori.

"Sarà una partita difficile, il Wolfsberg ha qualità ed è molto aggressivo. Non rivelerò nulla sulla formazione, certo è che Kolarov e Dzeko hanno giocato tutte le partite e hanno bisogno di tirare il fiato. Scelte forzate in attacco? Nonostante gli infortuni recenti di Pellegrini e Mkhitaryan, ho fiducia nei giocatori che ho qui con me".