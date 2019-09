West Bromwich pronto a denunciare il Barcellona alla FIFA: nel mirino il giovane Barry

Il West Bromwich vorrebbe denunciare il Barcellona che non avrebbe pagato l'indennizzo per il 16enne Louie Barry, talento inglese.

Griezmann, De Jong, Junior Firpo: il non ha badato a spese nella sessione di mercato appena conclusa, consegnando al tecnico Ernesto Valverde una macchina ancor più perfetta da portare al traguardo della e della .

I blaugrana non si sono fermati nemmeno a livello giovanile: dal Albion è arrivato il 16enne Louie Barry, uno dei talenti più brillanti d'Oltremanica che dovrebbe andare a rinforzare la squadra Under 19 dei catalani.

Il condizionale è d'obbligo poiché, secondo quanto riportato dal 'Daily Mirror', il club inglese avrebbe intenzione di presentare un esposto alla FIFA per denunciare il Barcellona, colpevole a suo dire di non aver pagato l'indennizzo necessario per il trasferimento di un giocatore minorenne.

Tale cifra ammonta a circa 260mila euro e non sarebbe mai finita nelle casse del West Bromwich Albion. Barry ha già debuttato con gli spagnoli durante le amichevoli estive ma non potrà essere impiegato in gare ufficiali finché il contenzioso non avrà una fine.

Barry, peraltro, era a un passo dal con cui aveva trovato un accordo e svolto le visite mediche, prima che il Barcellona irrompesse sbaragliando la concorrenza parigina.