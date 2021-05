Wes Morgan si ritira: il capitano del Leicester Campione dice addio al calcio

Capitan Morgan, capitano del Leicester che vinse la Premier nel 2016, ha vinto anche la FA Cup 2021: a 37 anni, il momento per salutare.

Sono passati dieci stagioni da quando un ragazzone giamaicano di 186cm per 100 kg, ha lasciato il Nottingham Forest. Era il 2011/2012 e Wes Morgan approdava al Leicester, squadra che ha contibuito a rendere grande nell'ultimo quinquennio. Ora, l'addio.

37enne, Morgan è stato capitano storico del Leicester nelle ultime stagioni, prima di passare il testimone all'amico Schemichel. Insieme i due hanno formato una coppia portiere-difensore d'elite, tanto da vincere il leggendario titolo di Premier League nel 2016.

Proprio Schmeichel e Morgan hanno alzato al cielo di Wembley il titolo della FA Cup qualche giorno fa. Ex Nottingham Forest, il difensore centro-americano era arrivato al Leicester nel gennaio del 2012. E' diventato imprescindibile nel triennio della seconda serie, prima del balzo tra i grandi per cominciare a scrivere la storia.

Morgan ha giocato più di 300 gare con il Leicester, segnando anche 14 goal. Non è mai stato un difensore col vizio del goal, se non in misura limitata, ma a livello fisico è stato tra i giocatori più forti delle ultime stagioni di Premier League, sopratutto dalla consapevolezza delle Foxes di rimanere ad alti livelli.

Il presidente del Leicester City Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha dichiarato quanto segue:

"Wes è stato uno dei più grandi giocatori del Leicester City, guidando la squadra nell'era di maggior successo del club e contribuendo a stabilire gli standard che hanno spinto il club in avanti. Un fratello maggiore per tutti coloro con cui ha giocato, un forte rappresentante della squadra e una preziosa fonte di consigli per gli alt dirigenti del Club, il suo contributo è stato enorme. “ Wes ha dimostrato durante la sua carriera a Leicester City di avere molto da offrire fuori dal campo. Sono entusiasta di vedere come possiamo aiutarlo a plasmare la sua carriera dopo il calcio e come il club può continuare a trarre vantaggio dalla sua esperienza, conoscenza e passione per il gioco".

Tradotto, Morgan continuerà molto probabilmente ad essere all'interno del Leicester, come dirigente o collaboratore tecnico.