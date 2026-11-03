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Champions League
team-logoViking
Lyse Arena
team-logoSabah FK
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Con il contributo di

Viking-Sabah FK oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Viking vs Sabah FK
Viking
Sabah FK
Champions League

In Champions League il Viking affronta il Sabah FK. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Viking-Sabah FK: orario d'inizio

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Champions League - Game Week 4
Lyse Arena

La partita tra Viking e Sabah FK inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

Viking-Sabah FK in diretta oggi: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Viking e Sabah FK sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla lì in streaming.

I temi della settimana: cos'è successo a Viking e Sabah FK?

Il Viking arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima ha perso 3-2 contro il Bodø/Glimt. In precedenza aveva battuto il Tromsø per 3-1. Nel complesso, in queste cinque partite il Viking ha segnato 14 goal e ne ha subiti 12.

Anche il Sabah FK ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro il Turan Tovuz. Da segnalare, in positivo, il 2-0 contro lo Slavia Praga in Champions League. Nelle cinque partite il Sabah ha segnato sette goal e ne ha subiti sei.

VIK

VIK - Forma

FCB
D3-3
FRE
V3-2
AVL
S3-1
TRO
V3-1
BOD
S3-2
Gol segnato (subito)
12/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
SAB

SAB - Forma

SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
S1-2
QRB
D0-0
TUT
S3-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Viking-Sabah FK: le formazioni

Probabili formazioni Viking - Sabah FK

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formazione
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeH. HeggheimH. HeggheimH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. HaugenK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. Bellteam-logoH. BjoerdalZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimS. PokatilovS. PokatilovA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. SolvetR. DashdamirovR. DashdamirovI. LepinjicaI. LepinjicaA. KhaybulaevA. Khaybulaevteam-logoD. QueirozK. ParrisK. ParrisC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-3-3
Viking

Formazione titolare

Sabah FK

Allenatore

  • M. Jensen
  • V. Dambrauskas

Viking-Sabah FK: lo stato di forma

VIK

VIK - Forma

FCB
D3-3
FRE
V3-2
AVL
S3-1
TRO
V3-1
BOD
S3-2
Gol segnato (subito)
12/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
SAB

SAB - Forma

SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
S1-2
QRB
D0-0
TUT
S3-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Viking-Sabah FK: il bilancio dei precedenti

Viking-Sabah FK: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400195+1412
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301136+79
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301125+79
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220115+68
V
D
D
V
9
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
S
D
10
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
15
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
17
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
20
Atletico MadridAtletico MadridATM
41124404
S
D
V
S
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
23
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
S
S
S
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
VillarrealVillarrealVIL
4103813-53
S
S
V
S
28
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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