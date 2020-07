Verona-Atalanta, Ilicic non ci sarà: non è ancora recuperato

Gasperini conferma il ritorno di Muriel, ma non quello di Ilicic: sloveno non ancora al meglio, indisponibile per la nuova trasferta di campionato.

A suon di goal e record, con il sogno di andare oltre il 'solo' piazzamento in e i quarti di finale della competizione europea. In attesa del e delle ultime gare di campionato, nel prossimo match Gian Piero Gasperini non potrà contare su Josip Ilicic.

Lo sloveno, infatti, non sarà convocato per l'essenziale sfida contro il , in virtù di un problema muscolare. Ad annunciarlo lo stesso allenatore dell'Atalanta, Gasperini, che nella conferenza stampa dell vigilia ha confermato il recupero di Muriel, ma non quello dell'ex .

Ilicic, infatti, tornerà solamente nelle prossime giornate:

"Josip non sarà disponibile perché stiamo cercando di recuperarlo al meglio anche sotto il punto di vista fisico".

In tribuna nella gara contro il , Ilicic è rimasto in panchina nella gara contro il , mentre in quella contro il non era stato convocato a causa di un problema alla caviglia. Rispetto a Muriel, Zapata e compagni, doop il ritorno in campo il trequartista non ha fatto la voce grossa come prima del lockdown.

Ilicic ha giocato la sua miglior annata con 21 reti e 9 assist nelle varie competizioni, ma dal ritorno in campo cinque presenze con zero goal o passaggi decisivi: pochi minuti comunque a disposizione, visto un problema fisico non ancora risolto al meglio.

Contro il Verona, Gasperini dovrebbe comunque proporre Zapata come prima punta, supportato da Malinovsky e Gomez, mentre Muriel, appena ripresosi dopo l'incidente casalingo, dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare per provare ad essere devastante come suo solito.