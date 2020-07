Atalanta, paura per Muriel: caduta accidentale e ferita alla testa

L'attaccante colombiano si è procurato un trauma cranico con ferita lacero-contusa: immediato il ricovero in ospedale.

Ultimi giorni da dimenticare per Luis Muriel che, dopo essere stato sfortunato protagonista con un fallo di mano nell'azione che ha portato l'arbitro Giacomelli a concedere il rigore alla per il definitivo 2-2 contro l' , ha fatto prendere uno spavento ai tifosi bergamaschi.

Registrati su Super6 e gioca ora gratis

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, mentre era a pranzo con i suoi compagni l'attaccante colombiano è rimasto vittima di una caduta accidentale sul bordo di una piscina che gli ha provocato un forte trauma cranico con ferita lacero-contusa. Immediato il ricovero in ospedale per eseguire tutti gli accertamenti del caso.

Altre squadre

Praticamente sicuro, a questo punto, il forfait nel match in programma stasera al 'Gewiss Stadium' contro il Brescia, per cui era stato convocato da Gasperini che dovrà chiedere uno sforzo supplementare a Duvan Zapata. Le condizioni dell'ex , fortunatamente, non desterebbero preoccupazione.

Per Muriel un incidente di percorso all'interno di una stagione da ricordare per la sua straordinaria abilità di trovare la via del goal in veste di subentrante, mossa che in diverse occasioni ha fatto la differenza.