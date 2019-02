VAR, sperimentazione in Spagna: uno smartwatch per gli arbitri

Nello stadio dell'Espanyol viene sperimentato lo smartwatch che permette agli arbitri di rivedere l'azione senza andare a bordo campo.

Nella settimana delle polemiche post Fiorentina-Inter arriva un'importante notizia dalla Spagna dove, secondo quanto riporta 'La Repubblica', sarebbe in corso un interessante esperimento sul VAR.

L'azienda Mediapro metterà a disposizione degli arbitri uno smartwatch che permetterebbe di rivedere l'azione in pochissimo tempo e senza essere costretto a lasciare il campo.

La sperimentazione, già in atto sul campo dell'Espanyol, dovrà ovviamente essere approvata dalla FIFA ma nel caso in cui l'esito fosse positivo aiuterebbe anche ad accelerare i tempi della VAR-review.

Anche in Spagna d'altronde, nonostante l'introduzione del VAR, le polemiche non mancano di certo come dimostra il rigore concesso al Real Madrid nell'ultimo week-end per un fallo a dir poco dubbio. La soluzione sarà uno smartwatch?