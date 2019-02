Il VAR aiuta il Real Madrid, bufera in Spagna: "Scandaloso"

Polemiche in Spagna dopo il rigore che il VAR ha assegnato al Real Madrid e che ha permesso alle merengues di vincere per 2-1 contro il Levante.

L'utilizzo del VAR non crea polemiche e discussioni solamente in Italia. In Spagna infatti è bufera dopo il rigore assegnato al Real Madrid contro il Levante che ha regalato tre punti alla squadra allenata da Santiago Solari.

La prima pagina di AS titola "Un VAR di dubbi". Dello stesso tenore anche l'apertura di Marca: "Di rigore e...grazie". Sport usa meno giri di parole: "Il VAR salva il Madrid".

Ancora più forte invece il titolo del Mundo Deportivo, che non usa mezzi termini e parla di vero e proprio scandalo: "Escandaloso". L'articolo poi prosegue più nello specifico: "Un rigore immaginario a Casemiro che il VAR non ha corretto dà una vittoria ingiusta al Real prima del Clasico".

I tre punti ottenuti consentono alle merengues di conservare il terzo posto con 48 punti a -2 dai cugini dell'Atletico Madrid. Il prossimo 2 marzo è in programma al Santiago Bernabeu il big match contro il Barcellona, capolista con 9 punti di vantaggio sui Blancos.