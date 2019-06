Muro Van Dijk: nessun dribbling riuscito ai suoi danni nelle ultime 64 partite

Quella appena andata in archivio, per Virgil Van Dijk, è stata una stagione super. Il centrale del si è attestato come uno dei migliori difensori al mondo e la finale di Champions lo ha confermato, incrementando una statistica incredibile.

Nelle ultime 64 partite disputate dall'olandese con la maglia del Liverpool tra campionato e coppe, infatti, Van Dijk non è mai stato saltato da nessun avversario che ha tentato nell'impresa di averne la meglio.

0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool. Rock. #UCLFinal pic.twitter.com/VlviY2ohRH