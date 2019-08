Il Valencia e l’Italia perdono Piccini: frattura della rotula

Brutto infortunio nel corso di un allenamento per Cristiano Piccini. Il terzino del Valencia e della Nazionale ha riportato la frattura della rotula.

Pessime notizie per il , ma anche per Roberto Mancini e la Nazionale Azzurra. Cristiano Piccini ha riportato un brutto infortunio al ginocchio destro che lo costringerà ad un lungo stop.

A svelare l’entità del problema riportato dall’esterno italiano è stato il club iberico attraverso il bollettino medico apparso sul proprio sito ufficiale.

Actualización Parte médico I Cristiano Piccini https://t.co/CM9oc5Ju38 — Valencia CF (@valenciacf) August 28, 2019

“Il giocatore Cristiano Piccini ha riportato una frattura della rotula dell’arto inferiore destro, cosa confermata dagli esami ai quali è stato sottoposto. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento nelle prossime ore”.

Il Valencia non ha reso noti i tempi di recupero, ma secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’esterno ex potrebbe essere costretto ad uno stop di tre o quattro mesi, nel caso in cui la situazione si evolva in maniera positiva.

Piccini, che si è infortunato nel corso di un allenamento ed ha dovuto a lasciare il centro sportivo del Valencia in ambulanza, ha giocato da titolare l’ultimo match di campionato contro il Vigo, ha giocato la sua ultima partita in Nazionale (3 le presenze complessive) lo scorso 3 marzo in occasione della sfida valida per le qualificazioni ad contro la Finlandia e non è stato convocato dal commissario tecnico Mancini per gli ultimi due impegni contro Grecia e .