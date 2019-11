Valencia-Chelsea, brutto infortunio per Abraham: fuori in barella

Il Chelsea ha perso Tammy Abraham nel finale del primo tempo di Valencia: in lacrime dopo una brutta ricaduta a terra, ha dovuto chiedere il cambio.

10 reti in Premier League, uno in . Un bottino di tutto rispetto per un ex semisconosciuto. Ma il magic moment di Tammy Abraham rischia di essersi spezzato a , durante la gara tra gli spagnoli e il valida per la quinta giornata dei gironi di Champions.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel finale del primo tempo, sul punteggio momentaneo di 1-1 (vantaggio al 40' di Carlos Soler, pareggio immediato dell'ex nerazzurro Kovacic), Abraham si è infortunato dopo un contrasto aereo con Garay, ricadendo malissimo a terra. Immediatamente si è compresa la serietà del danno riportato dall'ex centravanti dell' , che è rimasto adagiato sul terreno di gioco prima che entrasse lo staff medico del Chelsea per i soccorsi.

In lacrime per il dolore, apparentemente alle costole, Abraham non è riuscito a ricominciare la partita: durante l'intervallo è stato portato negli spogliatoi in barella, dovendo lasciare il posto al collega Batshuayi per il secondo tempo.

Get well soon Tammy Abraham pic.twitter.com/OdbVgNeEvS — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) November 27, 2019

Da capire ora l'esatta entità dell'infortunio rimediato da Abraham. Lo sveleranno gli esami di rito già nelle prossime ore. Intanto, il timore del Chelsea è quello di perdere il proprio uomo di punta per un periodo di tempo non indifferente.