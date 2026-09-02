LaLiga - Game Week 4 6 set 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Valencia-Barcellona inizia il 6 settembre 2026 alle 10:15 EST e alle 15:15 GMT.

I campioni in carica del Barca sembrano la squadra da battere

Il tecnico del Barca Hansi Flick ha lanciato dal 1' Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal ed Espart nell'esordio dei campioni contro l'Elche, e i catalani si sono dimostrati nettamente superiori ai padroni di casa, vincendo 5-0. A questo successo hanno fatto seguire una vittoria per 2-0 sull'Athletic Bilbao e una per 5-2 sul Rayo Vallecano.

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Inizio difficile per il Valencia

Il Valencia ha conquistato solo un punto nelle prime tre partite di Liga, con l'attaccante nigeriano Umar Sadiq autore finora dell'unico gol stagionale della squadra, nella sconfitta per 3-1 contro il Deportivo La Coruna. Le cose non si fanno più facili con una sfida contro i campioni in carica.

Giocatori chiave, notizie sugli infortuni e statistiche

Il secondo gol di Lamine Yamal contro il Rayo Vallecano è stato il suo 50° con il club: è il giocatore più giovane dei cinque principali campionati europei a raggiungere questo traguardo.

Nessuno degli ultimi 40 incontri tra queste due squadre è terminato senza gol.

Raphinha ha segnato cinque gol in Liga in questa stagione con il Barca.

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Trasferimenti del Barcellona

Il vincitore del Pallone d'Oro del Mondiale con la Spagna, Rodri, è il colpo di maggiore richiamo ed è arrivato dal Man City in un'operazione da 60 milioni di euro iniziali. In attacco, Anthony Gordon (70 milioni di euro), Karim Adeyemi (22 milioni di euro) e Jesse Bisiwu (8,5 milioni di euro) sono arrivati per sostituire i partenti Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford.

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Probabili formazioni

Valencia (532): Dimitrievski; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez; Urginic, Pepelu, Sato; Guerra, Sadiq.

Barcellona (4231): Garcia; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

Notizie sulle squadre e rose

Carlos Corberan deve fare a meno di diversi giocatori della prima squadra per la visita del Barcellona. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez e Justin De Haas sono tutti indicati come infortunati, lasciando la rosa del Valencia in emergenza in vista della partita. Al momento non risultano squalifiche per i padroni di casa.

Anche Hansi Flick ha le proprie assenze da gestire. Roony Bardghji, Frenkie de Jong e Gavi restano fuori per infortunio nel Barcellona. Nessuna probabile formazione è stata confermata per nessuna delle due squadre e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Valencia ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-1 in Liga contro il Deportivo de A Coruna il 30 agosto, e prima ancora era arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis. Tra questi due ko c'è stato un pareggio per 0-0 con il Celta Vigo. L'unica vittoria del Valencia in questa striscia è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, per 2-0. La squadra ha segnato due gol e ne ha subiti cinque nelle tre partite ufficiali disputate in questa stagione.

Il Barcellona ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Udinese. Da allora non ha più perso, battendo in successione Al Ahly, Basilea, Elche e Athletic Bilbao. In queste quattro vittorie, il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti due, compreso il 5-0 contro l'Elche e il 2-0 contro l'Athletic Bilbao nell'ultima partita di Liga.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre è andato in scena in Liga il 23 maggio 2026, quando il Valencia ha battuto il Barcellona 3-1 allo stadio Mestalla. Prima di allora, i precedenti pendevano nettamente a favore del Barcellona. Il Barcellona ha vinto 6-0 in casa nel settembre 2025, ha battuto il Valencia 5-0 in Copa del Rey nel febbraio 2025 e ha ottenuto un successo per 7-1 in Liga nel gennaio 2025. Nelle ultime cinque sfide, il Barcellona conta quattro vittorie contro una del Valencia, con 21 gol segnati e cinque subiti.

Classifica

In Liga, il Valencia occupa attualmente il 18° posto, mentre il Barcellona è quarto dopo le prime settimane della stagione.