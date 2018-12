Ufficiale, Nasri è del West Ham: arriva a Londra da svincolato

Uno dei grandi svincolati liberi su piazza - sempre meno, a dire il vero - ha trovato squadra: Samir Nasri è un nuovo giocatore del West Ham, come confermato in un comunicato dallo stesso club londinese.

Felice Nasri, che rientra in Premier League dopo avervi già giocato con le maglie di Arsenal e Manchester City e, soprattutto, torna a sentirsi un calciatore vero.

"Quando si scelgono un club e un progetto è per l'ambizione, e credo che il West Ham abbia tuttio per essere uno dei maggiori club di Londra. C'è tutto per fare grandi cose. Tornare in uno dei campionati più competitivi del mondo, con una squadra piena di ambizione e un manager che conosco. Sono davvero entusiasta".