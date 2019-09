Udinese-Parma, le formazioni ufficiali: De Paul torna dal 1'

Le formazioni ufficiali di Udinese-Parma: De Paul ritorna titolare. Emiliani con Grassi titolare a centrocampo, fiducia a Kulusevski.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

Diversi volti nuovi nell’Udinese, con Sema che prende il posto di Pezzella a sinistra e Nestorovski vicino a Lasagna in avanti. Difesa con Becao e Samir ai lati di Troost-Ekong, ritorna titolare De Paul.

Conferme nell’undici titolare del Parma, che riparte dalla stessa difesa e dallo stesso attacco messi in campo con la . In mezzo novità Grassi, che prende il posto di Brugman. Per il resto nessuna novità.