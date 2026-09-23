Turchia-Francia, anteprima di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

UEFA Nations League A - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Turkiye-Francia inizia il 25 settembre 2026 alle 14:45 EST e alle 18:45 EST.

Zizou prende in mano la Francia

L'icona francese Zinedine Zidane sarà desideroso di iniziare la sua esperienza da allenatore della Francia con una vittoria contro una Turchia di talento in UEFA Nations League.

La Turchia deve superare la delusione del Mondiale

Nonostante una rosa piena di nomi noti, la Turchia ha deluso al Mondiale nelle Americhe. Ha riservato la sua miglior prestazione per l'ultima partita, quando ha battuto gli USA in una gara ininfluente, essendo già eliminata. Arriva in UEFA Nations League A dopo aver travolto l'Ungheria per 6-1 complessivo tra andata e ritorno. Imbattuti nelle ultime nove partite casalinghe di Nations League, i turchi possono guardare a questa campagna con fiducia.

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Per la Francia inizia la vita dopo Didier Deschamps, e difficilmente avrebbe potuto essere guidata da un nome più iconico. Zinedine Zidane raccoglie un'eredità pesante, dopo che Deschamps ha portato la Francia a due finali consecutive del Mondiale, vincendo l'evento principale nel 2018. Zidane, però, non si lascerà intimidire dal compito, da uomo che ha guidato il Real Madrid a un tris di Champions League tra il 2016 e il 2018.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Solo due delle sette partite internazionali giocate dalla Turchia quest'anno hanno visto gol da entrambe le parti.

Il trequartista del Real Madrid Arda Guler, della Turchia, ha segnato un gol e fornito tre assist in sette presenze stagionali nella Liga.

Il difensore centrale dell'Arsenal William Saliba salta la Francia per un infortunio alla schiena.

Il centrocampista offensivo francese Michael Olise ha quattro gol e due assist in quattro presenze in Bundesliga con il Bayern Monaco in questa stagione.

La Turchia ha subito gol prima del 30' in ciascuna delle ultime quattro partite.

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Notizie sulle squadre e rose

La Türkiye di Vincenzo Montella non ha infortuni o squalifiche segnalati in questa fase, con la probabile formazione ancora da confermare. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Anche la Francia di Zinedine Zidane è al momento senza dettagli confermati sulla formazione. Aurelien Tchouameni è assente dalla rosa mentre recupera da un infortunio all'inguine, anche se Zidane ha confermato che Kylian Mbappe sarà il capitano della squadra. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte con l'avvicinarsi della partita.

Stato di forma

La Türkiye arriva a questa partita con tre vittorie, due sconfitte e nessun pareggio nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato il 3-2 contro gli USA al Mondiale, una chiusura positiva della fase a gironi dopo le sconfitte contro Australia (0-2) e Paraguay (0-1). In precedenza aveva battuto Macedonia del Nord 4-0 e Venezuela 2-1. In queste cinque partite, la Türkiye ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Nelle ultime cinque partite, la Francia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 4-6 contro l'Inghilterra nella semifinale del Mondiale, seguita dal ko per 0-2 contro la Spagna nello spareggio per il terzo posto. Prima di questi passi falsi, la Francia aveva battuto il Marocco 2-0, il Paraguay 1-0 e la Svezia 3-0. Ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto in questa serie.

Precedenti

Il bilancio dei precedenti tra queste due squadre è relativamente equilibrato nei confronti recenti. La sfida più recente si è chiusa sull'1-1, una qualificazione agli Europei giocata in Francia nell'ottobre 2019, mentre la Türkiye ha vinto 2-0 nella gara di qualificazione d'andata all'inizio di quello stesso anno. Il miglior risultato della Francia nella serie è stato il 4-0 in un'amichevole del novembre 2000. Nelle quattro sfide registrate, la Francia ha il bilancio complessivo migliore, ma la Türkiye ha dimostrato di poter competere e ha strappato punti alla Francia nelle competizioni ufficiali.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Belgio BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Francia FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italia ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turchia TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

La Francia occupa attualmente il secondo posto nel girone di Nations League A, con la Türkiye quarta. Questo divario significa che la Francia arriva al Kocaeli Stadium con un vantaggio in classifica, mentre la Türkiye ha bisogno di un risultato positivo per restare in corsa ai vertici della graduatoria.