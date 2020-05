Tragedia nel mondo del calcio: muore Andrea Rinaldi, aveva solo 19 anni

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta. Il giovane talento dell’, che in questa stagione ha vestito la maglia del Legnano, è purtroppo venuto a mancare a seguito dell’aneurisma cerebrale che l’aveva colpito nei giorni scorsi.

A comunicare la prematura scomparsa è stato il Legnano attraverso una nota ufficiale.

Il giovanissimo centrocampista era stato colpito da un aneurisma nella giornata di venerdì mentre si trovava nella sua abitazione di Carate Brianza e stava svolgendo attività fisica. Subito dopo il malore accusato, era stato trasportato all’ospedale di Varese dove le sue condizioni sono parse fin da subito molto critiche.

Rinaldi, che avrebbe compiuto 20 anni solo il prossimo 23 giugno, ha combattuto negli ultimi tre giorni, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il presidente del Legnano, Giovanni Munafò, ha affidato attraverso il comunicato sul sito del club lilla, ha raccontato tutto il suo dolore.

“Andrea arrivava agli allenamenti e come prima cosa veniva a salutarmi. Questo è un ricordo che porterò nel cuore. Un ragazzo straordinario, un esempio per tutti. A nome della società esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia; siamo sicuri che Andrea lassù potrà essere il solito guerriero di sempre, che lottava in mezzo al campo per dare una gioia ai tifosi del Legnano”.