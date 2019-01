Tottenham, tegola Kane: fuori sei settimane, salta la Champions

L'infortunio rimediato da Harry Kane durante Tottenham-Manchester United si è rivelato più grave del previsto: salterà la prima sfida di Champions.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Tottenham in vista dei prossimi delicati appuntamenti stagionali: Harry Kane dovrà stare ai box per ben sei settimane e sarà costretto a saltare la prima sfida di Champions League.

Una brutta tegola per Pochettino, che dovrà fare a meno del suo leader offensivo almeno fino agli inizi di marzo: l'attaccante inglese ha rimediato un problema alla caviglia durante la sfida persa contro il Manchester United e gli esami strumentali hanno evidenziato un interessamento ai legamenti.

Kane salterà dunque sicuramente le gare di Premier League contro Fulham, Watford, Newcastle, Leicester, Burnley e Chelsea, salterà inoltre la gara di Carabao Cup contro i Blues e quella di FA Cup contro il Crystal Palace, ma soprattutto la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 13 febbraio contro il Borussia Dortmund.