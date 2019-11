Tottenham, Mourinho 'provoca' Dele Alli: "Sei tu o tuo fratello?"

José Mourinho prova subito a lasciare il segno nel Tottenham: ha chiesto ad Alli di lasciare più il segno, ma lo ha fatto a modo suo.

José Mourinho fa già sentire la sua mano sul , dopo neanche una settimana di lavoro. Lo 'Special One' esordirà oggi contro il ma in allenamento il segno lo ha già lasciato, provando a recuperare Dele Alli, in difficoltà in questi primi mesi di stagione.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il centrocampista inglese è sotto tono da diversi mesi ed è anche scivolato fuori dalle gerarchie anche nella nazionale inglese. Così Mou in allenamento lo ha 'provocato' a modo suo, come ha raccontato in conferenza stampa.

“Ho chiesto a Dele se fosse lui o suo fratello. Lui mi ha detto che era Dele. Allora io gli ho risposto ‘Ok, allora gioca come Dele’”.

Mourinho ha anche aggiunto che starà anche alle sue strategie tattiche mettere il suo gioiello nella miglior condizione per cui rendere.