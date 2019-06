Tottenham-Liverpool: prima della finale ci sarà un minuto di silenzio per Reyes

Prima della finale tra Tottenham e Liverpool, verrà ricordato Reyes, giocatore che ha giocato in competizioni UEFA dal 2004 al 2016.

A 35 anni, vittima di un incidente stradale, è morto José Antonio Reyes. Insieme a lui anche i cugini Manuel e Jonathan, in una giornata terribile per il calcio. Ex di , e , il giocatore spagnolo faceva parte della rosa dell'Extremadura, dopo un'ottima carriera tra e Champions. La UEFA, dopo averlo ricordato via social, lo farà anche prima della finale di .

In serata, al Wanda Metropolitano Madrid, e si daranno battaglia per sollevare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, ma prima del fischio iniziale ci sarà un minuto di silenzio per ricordare lo sfortunato e giovanissimo Reyes.

Tra il 2004 e il 2016, anno in cui ha lasciato il calcio di primissimo livello, Reyes è stato protagonista in entrambe le competizioni continentali, sollevando tre volte l'Europa League con la casacca del Siviglia, squadra in cui ha è cresciuto e ha giocato gran parte della sua carriera.

In Champions League Reys aveva giocato nel corso degli anni con le maglie di Arsenal, , Atletico Madrid e Siviglia, mentre in Europa League, oltre alla casacca del Siviglia, aveva indossato anche quella del e dell'Atletico.

Trentasei le presenze in Champions League per Reyes, mentre in Europa League (e vecchia Coppa UEFA), il giocatore spagnolo è sceso in campo per cinquantotto volte, per un totale di 94 apparizioni e dieci goal che l'hanno reso idolo in , , e .

A inizio anni 2000 tra l'altro Reyes aveva giocato in maglia biancorossa con un altro sfortunato spagnolo come Antonio Josè Puerta, anche lui sivigliano, deceduto in seguito ad un arresto cardiaco accusato nella gara contro il il 28 agosto 2007.