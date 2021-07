Torna il Trofeo Berlusconi: a sfidarsi saranno Monza e Juventus

A sei anni dall’ultima edizione, il Trofeo Berlusconi torna ad essere protagonista dell’estate calcistica. Il 31 luglio ci sarà Monza-Juventus.

Per anni ha rappresentato uno degli appuntamenti estivi più importanti in assoluto per gli appassionati italiani di calcio, un’occasione per vedere all’opera il primo Milan della stagione contro alcune delle squadre più importanti al mondo.

Il Trofeo Luigi Berlusconi ha catalizzato dal 1991 al 2015 l’attenzione di milioni di telespettatori ed ora, a sei anni dall’ultima edizione che vide Milan ed Inter affrontarsi in un derby che si giocò insolitamente in ottobre, è pronto a tornare.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a trent’anni dalla sua prima edizione, il Trofeo Berlusconi è vicino a fare ritorno nelle case di tutti gli italiani e lo farà con una partita che si disputerà il prossimo 31 luglio.

La sfida questa volta non vedrà protagonista il Milan, che intanto ha cambiato proprietà, bensì il Monza, ovvero il nuovo gioiello calcistico di casa Berlusconi che, dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nella scorsa stagione, è pronto a riprovarci e ritagliarsi uno spazio tra i club più importanti ed ambiziosi d’Italia.

Avversaria della rinnovata squadra affidata a Giovanni Stroppa sarà la Juventus, una storica protagonista del Trofeo Berlusconi. Ha preso infatti parte alla sfida in ben diciannove occasioni, imponendosi in dieci casi contro il Milan (13 i successi complessivi per i rossoneri e 1 per l’Inter che completa il quadro delle squadre che hanno vinto il Trofeo).

Ad ospitare questa volta il Trofeo Berlusconi non sarà, come era consuetudine, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ma il Brianteo di Monza.