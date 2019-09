Torino-Milan, le formazioni ufficiali: Leao confermato

Nel Torino spazio per Zaza e Bremer, c'è Verdi sulla trequarti. Milan con Bennacer a centrocampo, Suso esterno d'attacco.



TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ola Aina; Verdi; Zaza, Belotti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

Si chiude il quinto turno di , con Torino e Milan che cercano punti importanti per raggiungere il quarto posto attualmente occupato da e . Due sconfitte e due vittorie per entrambe, a caccia del riscatto dopo l'ultimo k.o in campionato.

Mazzarri propone Zaza e Belotti come punte del 3-4-1-2 del Torino, mentre Verdi giocherà alle loro spalle. De Silvestri e Ola Aina esterni di centrocampo, con Baselli e Rincon titolari al centro. Davanti a Sirigu ci saranno Izzo, Lyanco e Bremer.

Giampaolo risponde con il 4-3-3, con Leao e Suso esterni nel tridente completato da Piatek. C'è Bennacer a centrocampo, dal 1' anche Calhanoglu e Kessiè. Donnarumma tra i pali, con Calabria, Musacchio, Romagnoli e Hernandez a comporre il quartetto difensivo.