Torino-Juventus, le formazioni ufficiali: Dybala e Zaza dal 1'

Allegri punta ancora sul tridente composto da Dybala, Mandzukic e Ronaldo. Nel Torino Zaza e Belotti formano la coppia di attaccanti.

All'Olimpico si gioca il Derby della Mole: queste le formazioni ufficiali di Juventus e Torino.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi; Zaza, Belotti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.

Una sorpresa nel Torino: a destra Mazzarri sceglie Ola Aina al posto di De Slivestri sulla corsia destra, mentre a sinistra c'è Ansaldi. Davanti confermato il duo Zaza-Belotti a causa dei problemi fisici di Iago Falqué. Centrocampo con Baselli, RIncon e Meite, difesa davanti a Sirigu con Izzo, Nkoulou e Djidji.

La Juventus conferma il 4-3-1-2 con il tridente composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. In difesa rientra Chiellini dopo il riposo in Champions, a fianco a lui c'è Bonucci, con De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie dopo i forfait di Cuadrado e Cancelo. Rientro importante a centrocampo: Emre Can torna titolare per la prima volta dopo il problema alla tiroide, con lui ci sono Pjanic e Matuidi: Bentancur è squalificato. Novità anche in porta per Allegri: Perin prende il posto di Szczesny.