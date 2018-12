DIRETTA: Torino-Juventus LIVE! 0-1, Ronaldo

Tempo di derby della Mole: nell'anticipo serale del sabato la Juventus affronta i 'cugini' granata all'Olimpico Grande Torino.

94' TORINO-JUVENTUS 0-1 - FINE PARTITA: il Torino non la butta più in mezzo sul pressing della Juventus, sul rinvio lungo di Chiellini Guida fischia la fine. Decide il calcio di rigore segnato da Cristiano Ronaldo al 70' una partita combattutissima. Torino generoso, ma non basta per raggiungere il goal del pareggio. Vince la Juventus 0-1, 15 vittorie in 16 partite per la squadra di Allegri.

93' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Ultimi assalti del Torino, che recupera palla dopo un lancio troppo lungo verso Ronaldo.

92' TORINO-JUVENTUS 0-1 - AMMONIZIONE JUVENTUS: Perin perde tempo, si prende il giallo e le urla di un Allegri inferocito. Ci sarà un supplemento nel recupero.

91' TORINO-JUVENTUS 0-1 - OCCASIONE JUVENTUS: tacco di Emre Can che libera Dybala al limite, apertura per Ronaldo che ci pensa troppo e viene chiuso: Ichazo blocca.

90' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Quattro minuti di recupero assegnati da Guida.

89' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Rimane ancora a terra De Sciglio dopo il contrasto, intanto Allegri non ha ancora deciso nessuna sostituzione.

87' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Fallo in attacco del Torino che provava a servire ancora Belotti sul calcio piazzato con la sponda di Izzo, che però spinge De Sciglio.

86' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Prova gli assalti finali il Torino, Zaza stavolta prende fallo sul recupero un po' troppo irruento di Mandzukic.

85' TORINO-JUVENTUS 0-1 - SOSTITUZIONE TORINO: esce Aina, entra Berenguer, che va a sinistra con Parigini a destra. Allegri sempre a zero cambi effettuati.

84' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Confusione al limite dell'area del Torino, Emre Can stava soffiando il pallone a Parigini. Se l'è cavata l'ala granata.

81' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Duello durissimo tra Zaza e Chiellini, colpo alla schiena subito dal centrale bianconero. Nulla di grave, può proseguire.

80' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Gestisce palla ora la Juventus, che fa possesso e cerca spazi. Ne trova uno Emre Can, ma il suo cross è sbagliato.

78' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Primo spunto provato da Parigini, che sta facendo l'esterno sinistro: De Sciglio è ben posizionato e lo mura.

77' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Belotti prova a portarsi sul fondo, Bonucci legge bene la situazione, non lo fa girare e poi guadagna rimessa dal fondo.

75' TORINO-JUVENTUS 0-1 - SOSTITUZIONE TORINO: fuori Ansaldi e dentro Parigini, secondo cambio di Mazzarri.

74' TORINO-JUVENTUS 0-1 - Dybala prova a salire in cattedra e tiene bene palla, si guadagna una punizione fotocopia alla precedente col fallo di Meite.

73' TORINO-JUVENTUS 0-1 - GOAL ANNULLATO JUVENTUS: punizione tagliata di Pjanic che Mandzukic mette in porta sul secondo palo, ma prima c'era stato il leggero tocco di Ronaldo in fuorigioco. L'arbitro ferma tutto, conferma il Var. Sempre 0-1.

72' TORINO-JUVENTUS 0-1 - AMMONIZIONE TORINO: Ansaldi entra duro su Pjanic, giallo per l'argentino.

70' TORINO-JUVENTUS 0-1 - AMMONIZIONE JUVENTUS: dopo l'esultanza Ronaldo provoca Ichazo con una leggera spallata, ammonito da Guida l'attaccante bianoconero. Ora gara molto nervosa.

70' TORINO-JUVENTUS 0-1 - GOAL JUVENTUS: potenza, poca precisione, ma Cristiano Ronaldo non sbaglia. Ichazo indovina la traiettoria sulla sua sinistra, rasoterra, ma non può deviare a sufficienza.

68' TORINO-JUVENTUS 0-0 - RIGORE JUVENTUS: Sprint di Bonucci, Zaza lo copre ma sbaglia il retropassaggio verso Ichazo: Mandzukic lo anticipa e viene steso dal portiere in scivolata, Guida non ha dubbi.

67' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Cross pericoloso messo al centro verso Ronaldo, Mandzukic travolge però Nkoulou. L'arbitro ferma tutto.

64' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Apertura di esterno di Dybala per Mandzukic, sul cross del croato non arriva Emre Can che si era inserito con ottimi tempi.

62' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Ronaldo parte da sinistra per liberare il destro, respinge di testa Nkoulou.

61' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Si sono scambiati di posizione ora Emre Can e Pjanic: il bosniaco da interno detro, il tedesco agisce davanti alla difesa.

58' TORINO-JUVENTUS 0-0 - OCCASIONE JUVENTUS: cross da sinistra di Ronaldo, torre di Mandzukic e inserimento di Dybala che calcia dal dischetto del rigore, lo mira un provvidenziale Baselli. Intervento decisivo.

58' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Tiro telefonato di Ansaldi a Perin, che controlla i rimbalzi e la fa sua in presa.

57' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Ancora Belotti a fare la guerra a tutto campo, fallo di De Sciglio su di lui. Partita generosissima del capitano del Torino.

55' TORINO-JUVENTUS 0-0 - OCCASIONE JUVENTUS: Inserimento di Matuidi sul cross basso di Alex Sandro, arriva a toccare ma calcia addosso a Ichazo già straiato a terra. Azione innescata da una verticalizzazione di Ronaldo.

53' TORINO-JUVENTUS 0-0 - OCCASIONE TORINO: di nuovo Belotti col sinistro da fuori, Perin a terra la tiene lì. Recrimina Zaza per una trattenuta di Alex Sandro in area, l'arbitro lascia giocare.

52' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Di nuovo Belotti, stavolta ci prova da fuori il capitano granata: tiro deviato che si impenna e finisce in corner.

52' TORINO-JUVENTUS 0-0 - OCCASIONE TORINO: cross tagliato da destra di Ansaldi col sinistro, Izzo riesce a colpire di testa da distanza ravvicinata ma non inquadra la porta. Non benissimo Bonucci in marcatura.

51' TORINO-JUVENTUS 0-0 - AMMONIZIONE JUVENTUS: di nuovo Belotti in campo aperto, di nuovo un fallo da dietro di un centrocampista bianconero: stavolta è Emre Can, ammonito. Stessa situazione precedente.

49' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Prova uno schema il Torino sulla punizione, per favorire Belotti. Schema che però non riesce, palla in out.

48' TORINO-JUVENTUS 0-0 - AMMONIZIONE JUVENTUS: Belotti fugge in contropiede e Pjanic lo tocca ai 25 metri dalla porta, cartellino giallo per il mediano della Juve.

47' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Prova la fuga ancora Ronaldo, salta il primo ma non il secondo che è Djidji, bravo a fermarlo ai 25 metri.

46' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Ronaldo, Dybala e Matuidi triangolano a negli ultiimi 25 metri: l'argentino serve il francese che a centro area in allungo colpisce male e manda sul fondo.

46' TORINO-JUVENTUS 0-0 - INIZIO SECONDO TEMPO: palla alla Juventus, che dà il via alla ripresa... su un campo con le zolle sistemate nell'intervallo.

21.37 TORINO-JUVENTUS 0-0 - Rientrano in campo le squadre. Non ci sono altri cambi in vista, dopo la sostituzione forzata di Sirigu nel primo tempo. Si è scaldato molto Bernardeschi.

21.24 TORINO-JUVENTUS 0-0 - FINE PRIMO TEMPO: termina sul rinvio dal fondo di Perin il primo tempo del Derby della Mole. Partita molto fisica e poco tecnica, con tante fasi confuse e una sola vera, grande occasione: un tiro di Ronaldo respinto da Sirigu con un grande riflesso. Portiere del Torino che poi ha lasciato il campo per infortunio alla schiena.

45+3' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Partita sempre molto confusa, la Juve fa fatica a muovere la palla. Ansaldi prova un cross dalla trequarti, deviato in corner su cui Perin pulisce l'area in uscita.

45+1' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Pogressione e tentativo dai 30 metri di Emre Can, palla direttamente in curva.

45' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Quattro minuti di recupero, tante le interruzioni nel primo tempo.

43' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Chiellini prova la deviazione volante con l'esterno destro sul primo palo da corner di Dybala: la tiene Ichazo.

41' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Stacca Bonucci sul corner, che colpisce di spalla e non trova deviazioni. Rinvio dal fondo per il Torino.

40' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Ripartenza velocissima della Juventus, Mandzukic steso ai 25 metri si guadagna una punizione pericolosa, Cristiano prova la botta ma la schiena di Zaza in barriera devia in corner.

37' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Pericolo su palla inattiva per la Juventus: Chiellini allontana un'altra sponda pericolosa di Belotti.

35' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Fuga di Ronaldo sulla destra dopo un ottimo scambio nello stretto, il cross viene respinto e permette a Zaza di partire in contropiede: l'azione si conclude con un tiro centrale facile da controllare per Perin.

33' TORINO-JUVENTUS 0-0 - OCCASIONE TORINO: sponda pericolosissima di Belotti, due volte Perin prima per anticipare Izzo e poi per allontanare dopo il rimpallo.

32' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Buon momento per il Torino ora, dopo tre corner consecutivi Belotti si guadagna un ottimo calcio di punizione dal lato sinistro del campo. Juventus che ora soffre.

30' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Iniziativa di Baselli che salta Pjanic e arriva al limite, è Matuidi a recuperare e deviare in corner il tiro dell'ex Atalanta.

29' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Fase molto confusa della partita, un minuto di errori che si risolve con un lancio lungo di Bonucci nel nulla.

27' TORINO-JUVENTUS 0-0 - AMMONIZIONE TORINO : primo giallo del match per Zaza, che va in pieno ritardo in scivolata su Alex Sandro a centrocampo. Intervento duro.

26' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Break di Izzo che si spinge in avanti dopo un recupero palla, Chiellini lo mura al momento del cross.

24' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Ottimo recupero di Baselli per salvare una situazione pericolosa per la sua difesa. Qualche problema per Rincon dopo un contrasto con De Sciglio, ma l'ex di giornata rimane in campo.

21' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Torna a farsi vedere nella metà campo avversaria il Torino con le due punte, risolve la difesa bianconera che recupera rapidamente anche con i centrocampisti.

20' TORINO-JUVENTUS 0-0 - SOSTITUZIONE TORINO : non ce la fa Sirigu, che deve abbandonare il derby per i dolori alla schiena. Entra il secondo portiere Salvador Ichazo.

18' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Prova a resistere ancora Sirigu, che rimane in campo per ora. Emre Can intanto prova da fuori con uno schema da corner, non colpisce benissimo: palla sul fondo.

15' TORINO-JUVENTUS 0-0 - OCCASIONE JUVENTUS: costruisce da sinistra la squadra di Allegri per la sassata di Cristiano Ronaldo al volo dai 15 metri, Sirigu va a terra rapidamente e mette in corner con una super-parata. Ora rimane a terra il numero uno del Torino, ma ha sventato un'occasione. Rischio ricaduta per il problema alla schiena.

14' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Cerca di fare possesso la Juventus e stanare un Torino che aggredisce molto a centrocampo. Intanto Sirigu è ristabilito.

11' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Sirigu in uscita si scontra con Emre Can e ha la peggio: ghiaccio sulla schiena per il numero uno del Torino.

10' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Intervento decisivo di Baselli sull'inserimento di Matuidi, che aveva ricevuto la profondità da Mandzukic: corner per la Juventus.

9' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Ola Aina butta via un buon contropiede potenziale cercando un tiro, ribattuto da Alex Sandro.

8' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Provano lo Schema Pjanic e Ronaldo, tocco corto per il tiro di Cristiano che colpisce malissimo: svirgolata d'esterno e palla in fallo laterale.

7' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Ronaldo punta Izzo in uno contro uno e lo stende: punizione dal lato corto dell'area di rigore. Cristiano innescato bene da Bonucci con un lancio lunghissimo e chirurgico.

6' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Cross ben eseguito di De Sciglio per Ronaldo a centro area, pescato in fuorigioco. In area c'erano anche Mandzukic e Matuidi, sfuma una buona occasione per la Juventus.

4' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Fa fatica la Juventus a trovare le due punte Mandzukic e Ronaldo, per ora Dybala non si è ancora visto. Torino sempre molto aggressivo.

2' TORINO-JUVENTUS 0-0 - Pressing altissimo della squadra di Mazzarri sul possesso di palla basso della Juventus.

1' TORINO-JUVENTUS 0-0 - CALCIO D'INIZIO: Inizia il Derby della Mole, calcio d'inizio affidato al Torino.

20.31 TORINO-JUVENTUS - Entrano in campo le squadre all'Olimpico, tra pochissimo il calcio d'inizio di Torino-Juventus! "Vogliamo 11 tori" la coreografia della curva granata.

20.10 TORINO-JUVENTUS - Squadre in campo per il riscaldamento all'Olimpico, clima già bollente per una parttia sentitissima.

19.42 - TORINO-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Zaza, Belotti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.

14.47 - Il Torino non ha trovato la rete con gli ultimi 29 tiri tentati, è la squadra del campionato con la serie in corso più alta di tiri effettuati senza segnare.

14.44 - Escluse le neopromosse e le squadre retrocesse, la Juventus è la formazione che ha subito meno gol (nove), meno tiri (141) e meno tiri nello specchio (43) fuori casa in campionato nell’anno solare 2018.

14.30 - L’attaccante del Torino Simone Zaza ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A: in bianconero ha disputato 19 partite di campionato, segnando cinque gol, nel 2015/16.

14.25 - Il Torino è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic: quattro reti contro i granata, di cui due con la maglia bianconera.

12.31 - La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Torino in Serie A (69): a completare il bilancio 35 successi granata e 42 pareggi.

12.25 - Il Torino ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe con la Juventus in Serie A: due pareggi e nove successi bianconeri.

12.18 - Il Torino ha vinto solo una delle ultime 40 partite di Serie A contro i campioni d’Italia in carica (13N, 26P): 2-1 contro la Juventus nell’aprile 2015.

12.11 - Il Torino ha registrato cinque clean sheet nelle prime 15 giornate di questa Serie A: l’ultima volta in cui i granata ne hanno registrati di più dopo altrettante partite risale alla stagione 1994/95 (sei in quel caso).

12.06 - 43 punti dopo 15 giornate per la Juventus: nessuna squadra ha fatto meglio nella storia dei cinque maggiori campionati europei a questo punto del campionato.

12.01 - La Juventus non perde in trasferta in Serie A da oltre un anno, ultima sconfitta contro la Sampdoria il 19 novembre 2017: da allora per i bianconeri 17 vittorie e tre pareggi lontano dall’Allianz Stadium.

9.03 - Torino si ferma per il derby della Mole. Nell'anticipo serale del sabato, la capolista Juventus si reca sul campo dei 'cugini' granata in piena corsa per un posto in Europa. Calcio d'inizio alle 20:30.