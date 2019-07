Torino-Debrecen: dove vederla in tv e streaming

Torino contro Debrecen nel secondo turno di qualificazione all'Europa League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il debutta in contro il Debrecen, avversario dei granata nell'andata del secondo turno di qualificazione.

La partita si giocherà allo stadio 'Moccagatta' di Alessandria per l'indisponibilità del 'Grande Torino' a causa del rifacimento del manto erboso dopo una serie di concerti.

Il Torino partecipa ai preliminari di Europa League al posto della , i giallorossi infatti sono stati promossi direttamente alla fase a gironi dopo l'esclusione del dalla competizione per la violazione del Fair Play Finanziario.

Come detto per i granata si tratta del debutto in questa Europa League, mentre il Debrecen nel turno precedente ha eliminato il Kukesi: vittoria per 3-0 in casa e 1-1 in trasferta.

La vincente di Torino-Debrecen, gara di ritorno l'1 agosto in Ungheria, affronterà a sua volta la vincente della gara tra Shakhtyor Soligorsk e Esbjerg.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Torino-Debrecen: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

TORINO-DEBRECEN: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Torino-Debrecen DATA 25 luglio 2019, ore 21 DOVE Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria ARBITRO Jens Maae (Dan) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO TORINO-DEBRECEN

Torino-Debrecen, gara valida come andata del secondo turno di qualificazione all'Europa League, si gioca giovedì 25 luglio allo stadio 'Moccagatta' di Alessandria. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21. Il ritorno si giocherà giovedì 1 agosto in Ungheria.

Torino-Debrecen verrà trasmessa in esclusiva e in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Torino-Debrecen sarà visibile anche in diretta esclusiva su pc, tablet o smartphone per tutti gli abbonati a Sky tramite Sky Go.

Mazzarri mette in campo la migliore formazione possibile col tridente formato da Iago Falque, Belotti e Berenguer in attacco. A centrocampo Meite e Baselli, Nkoulou guida la difesa completata da Izzo e Bremer.

Il Debrecen si presenta in con un coperto 4-4-1-1 in cui Takacs è l'unica punta, alle sue spalle agirà Trujic. Gli esterni sono Varga e Szecsi.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer.

DEBRECEN (4-4-1-1): Nagy; Kusnyr, Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Szecsi, Haris, Toszer, Varga; Trujic; Takacs.