Telefonata a Conte? Wanda Nara nega: "Non ho chiamato nessuno"

Wanda Nara nega le voci di una telefonata ad Antonio Conte per parlare di Mauro Icardi: "Non ho chiamato nessuno, filtrano notizie false".

La notizia è di stamattina e ha fatto il giro di tutte le maggiori testate giornalistiche: telefonata di Wanda Nara ad Antonio Conte, oggetto della discussione il futuro all' di Mauro Icardi.

Da parte della showgirl e procuratrice argentina la volontà di spiegare le ragioni del marito al tecnico leccese che, a quanto pare, non si sarebbe smosso dai propri passi rigettando l'ipotesi di puntare sul bomber nella prossima stagione, ritenendolo estraneo al progetto.

Contatto telefonico che però, a giudicare dalle parole di Wanda Nara espresse con un post su Twitter, non ci sarebbe mai stato.

Visto che certa gente continua a filtrare notizie false , ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno. Come hanno fatto capire e purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia ... — wan (@wandaicardi27) June 23, 2019

"Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno. Come hanno fatto capire e purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia...".

Nessuna chiamata a Conte, quindi, ma testa solo alla vacanza in che precede il ritiro dell'Inter a Lugano, il cui inizio è previsto per l'8 luglio. Al quale dovrebbe partecipare anche Icardi in attesa di nuove notizie sul suo avvenire. Che difficilmente si tingerà ancora di nerazzurro.