Tare-Lazio in bilico: "Io al Milan? Tutto può succedere"

Igli Tare apre al possibile approdo al Milan: "Lazio ambiente familiare, ma l'interesse di altri cub fa parte del nostro lavoro".

Il matrimonio tra Igli Tare e la , non sembra così solido. Il direttore sportivo biancoceleste, intervistato dalla albanese 'Puno ne Top Channel', ha mostrato un'apertura nei confronti del .

"Sono in un grande club e la Lazio è un ambiente familiare, ma l'interesse di altri club fa parte del nostro lavoro ". "Per me l'importante è essere felici e sentirsi bene, avere successo nel mio campo e poter lavorare con entusiasmo in un ambiente positivo. Credo sia una delle cose principali".

Tare, individuato da Maldini e Gazidis quale uomo giusto per prendere il posto di Leonardo in dirigenza e farsi carico dell'area sportiva, non esclude un eventuale divorzio con la Lazio.