Il nuovo Milan prende forma: con Giampaolo in arrivo Boban e Tare

Elliott lavora per definire in tempi brevi il nuovo assetto societario del Milan: Giampaolo in panchina, per la dirigenza si punta su Boban e Tare.

La priorità di Elliott per il , in attesa di conoscere la decisione dell'UEFA sulla sanzione da infliggere al club rossonero per violazione del fair-play finanziario, è quella di definire in tempi brevi il nuovo assetto societario, per poi dedicarsi alla costruzione della squadra per la prossima stagione.

Per l'assegnazione a Paolo Maldini del ruolo di nuovo Direttore tecnico, secondo quanto riporta stamane 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe essere solo questione di giorni. Poi si penserà a chiudere per l'allenatore, ovvero Marco Giampaolo. Mentre il tecnico della si trova in vacanza in , il suo agente incontrerà in questi giorni il Direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti.

L'obiettivo è liberare il cinquantunenne da ogni vincolo contrattuale con i liguri. La fumata bianca potrebbe arrivare già oggi, in ogni caso non oltre l'inizio della prossima settimana, quando lo stesso Giampaolo rientrerà a Genova per incontrare il presidente Ferrero. L'unico rischio è che la Sampdoria si metta in attesa, aspettando che il Milan prenda l'iniziativa per poter chiedere poi un indennizzo. Sussistono comunque pochi dubbi sul fatto che il tecnico di Bellinzona sarà la nuova guida tecnica del Diavolo entro i prossimi 10 giorni.

Parallelamente al lavoro per l'allenatore, il club di Via Aldo Rossi prova a definire il proprio quadro dirigenziale dopo l'addio di Leonardo. Detto di Maldini nuovo D.t., come riferisce 'Il Corriere dello Sport' sta per prendere forma il grande ritorno di Zvonimir Boban dopo 17 anni. A volere l'ex centrocampista croato in società è proprio Paolo Maldini, ma ora occorrerà che la FIFA lo liberi prima di potersi accordare con i rossoneri.

Al di là della battuta del presidente FIFA Infantino, al cui fianco Boban ha lavorato negli ultimi anni, che testimonia la stima nei suoi confronti del dirigente svizzero, l'ex numero 10 si sta operando in queste ore per ottenere una separazione consensuale con il massimo organismo calcistico mondiale. Una volta ottenuta quest'ultima, sarà libero di accordarsi con il Milan.

Il suo ruolo in società potrebbe essere molto vicino a quello di Direttore generale: da un lato avrà compiti che riguarderanno la sfera tecnico/sportiva, per cui insieme a Maldini si occuperà della scelta dei giocatori da prendere e della costruzione della rosa, dall'altro avrà un delicato ruolo politico e rappresenterà il club di fronte alle istituzioni, UEFA e FIFA in primis. Il suo arrivo permetterà ad Ivan Gazidis di potersi concentrare più specificatamente sugli aspetti economici e finanziari della società.

L'ultimo tassello da riempire nei quadri societari, anche cronologicamente, sarà quello del Direttore sportivo. A tal riguardo la società di Via Aldo Rossi sembra sempre più decisa a puntare sull'attuale D.s. della Igli Tare, specializzato nello scovare talenti in giro per il mondo.

Le difficoltà sono rappresentate dalle resistenze del presidente Lotito a liberare il dirigente albanese, ma il diretto interessato sembra fortemente tentato dal Milan, come dimostrano le sue parole alla Tv albanese 'Top Channel': "Sono un professionista - ha dichiarato a precisa domanda - tutto può succedere nel nostro mondo". Prima l'ingaggio dell'allenatore Giampaolo, poi Boban e Tare: il nuovo Milan inizia a prendere forma.