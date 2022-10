Supercoppa Italiana 2022: data, squadre e dove si gioca

Tutte le informazioni sulla nuova edizione della Supercoppa Italiana edizione 2022/2023: chi gioca la finalissima per il trofeo e dove.

Dopo il trionfo dell'Inter ai danni della Juventus a inizio 2022, e lo Scudetto conquistato dal Milan in casa del Sassuolo, si pensa già alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Quella del 2022/2023. Ancora una volta, insieme alla Coppa Italia e alla Serie A, un altro trofeo è previsto agli alti livelli del calcio italiano.

La Supercoppa Italiana ha visto grande equlibrio nelle ultime stagioni, visto e considerando come ad ottenere il titolo nel corso degli ultimi anni sono state Juventus, Inter, Milan, Lazio e Napoli. Nelle ultime otto stagioni avanti comunque i bianconeri con tre successi.

CHI GIOCA LA SUPERCOPPA 2022/2023?

La finale di Coppa Italia 2021/2022 tra Inter e Juventus conquistata dal team Inzaghi e la lotta Scudetto tra nerazzurri e Milan hanno determinato chi si contenderà la Supercoppa Italiana: sarà dunque derby tra Milan e Inter.

In generale la Supercoppa Italiana si disputa tra la vincitrice dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia: se quest'ultima avesse conquistato anche il campionato - eventualità possibile fino a 90 minuti dalla fine, con l'Inter ancora in corsa per lo Scudetto - avrebbe affrontato la finalista perdente della Coppa Italia, ovvero la Juventus.

SUPERCOPPA ITALIANA 2022, QUANDO?

Il 18 gennaio 2023. Confermate le indiscrezioni sulla data della sfida tra Inter e Juventus, due settimane dopo la ripresa della Serie A in seguito ai Mondiali qatarioti.

Lo stadio che ospiterà la sfida tra la vincente dello Scudetto e della Coppa Italia sarà in Arabia Saudita: la Supercoppa Italiana andrà in scena a Riyadh, come nel 2019.

DOVE VEDERE LA SUPERCOPPA IN TV E STREAMING

Mediaset trasmetterà in diretta tv e in chiaro la Supercoppa Italiana 2022. Da definire il canale, probabilmente Canale 5. Basterà sintonizzarsi sullo stesso o accedere a Mediaset Play in streaming tramite pc, tablet, cellulare o notebook.