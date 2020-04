Suarez elogia Lautaro: "Ha movimenti straordinari"

L'attaccante uruguagio loda il numero 10 dell'Inter e parla del possibile approdo in blaugrana: "Concorrenza? Se vuole vincer tutto, ben venga".

Lautaro Martinez e il , un accostamento sempre più forte. Non è un segreto che l'attaccante dell' piaccia ai blaugrana e che possa essere un possibile rinforzo.

Intanto, il numero 10 nerazzurro ha incassato il 'placet' di Luis Suarez. L'attaccante uruguagio ha elogiato il collega al 'Mundo Deportivo'.

"Lautaro è un giocatore che in è cresciuto molto, ha movimenti straordinari e ciò fa capire il grande attaccante che è. Non è questione di compatibilità, ma bisogna essere felici che il club voglia giocatori con lo stesso obiettivo: vincere tutto. Remeremo tutti dalla stessa parte con sana competizione".

Non sarà dunque una questione di concorrenza, come non sarà una questione complicata quella del futuro dell'uruguagio, in scadenza nel 2021 e con rinnovo automatico in caso giochi il 60% delle partite in cui è disponibile.