Squalificati Serie A: un turno ad Ancelotti, Napoli multato

Carlo Ancelotti è stato fermato dal Giudice Sportivo per un turno, stop anche per il dirigente De Matteis. Multa di 3mila euro per il Napoli.

- ha lasciato molti strascichi polemici: il club azzurro si è lamentato per la mancata concessione di un calcio di rigore dopo la strattonata di Kjaer a Llorente, immediatamente precedente al goal del definitivo 2-2 realizzato da Ilicic.

Carlo Ancelotti è stato espulso dall'arbitro Giacomelli nel convulso finale di partita: oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo sul tecnico che è stato squalificato per un turno (non potrà sedersi in panchina all'Olimpico contro la ).

Una giornata di stop anche per il dirigente azzurro Giovanni Paolo De Matteis, mentre la società partenopea ha ricevuto un'ammenda di 3mila euro per il lancio di una bottiglietta di plastica in campo da parte di alcuni suoi sostenitori. 5mila euro di multa per l' a causa di cori insultanti e gravemente intimidatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Tra i giocatori, due giornate di stop per Federico Marchetti, espulso dalla panchina durante - . Un turno a Cassata, Fazio, Nkoulou, Rabiot, Tachtsidis, De Roon, Jajalo, Luca Pellegrini e German Pezzella.