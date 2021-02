Squalificati Serie A: stangata Milenkovic, due giornate di stop

Le decisioni del Giudice Sportivo: il difensore della Fiorentina fermato per due turni dopo il testa contro testa con Belotti.

Pugno duro del Giudice Sportivo per Nikola Milenkovic, espulso durante Fiorentina-Torino per un testa-contro-testa con Belotti: saranno due le giornate di squalifica per il serbo, punito per "condotta gravemente antisportiva".

Il classe 1997 salterà gli impegni con Inter e Sampdoria. Per la sfida con i nerazzurri Prandelli dovrà anch fare a meno di Gaetano Castrovilli, espulso e squalificato per una giornata.

Cartellini, stavolta gialli, ma altrettanto pesanti, anche per Lorenzo Pellegrini e Rodrigo Bentancur: entrambi erano diffidati e salteranno Juventus-Roma.

Squalificati per un turno anche De Paul (Udinese), Saponara e Pobega (Spezia), Patric (Lazio), Lopez (Sassuolo), Messias (Crotone).