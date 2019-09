Lo Sporting cerca un allenatore: anche Mourinho e Allegri nel mirino

Alla ricerca di un allenatore, lo Sporting ha pensato anche a Mourinho ed Allegri: in entrambi i casi la pista non è stata percorribile.

Quello che sta vivendo lo Lisbona è un avvio di stagione abbastanza travagliato. La compagine dei Leões ha infatti messo in cascina appena otto punti in sei turni di campionato e a ciò va aggiunto che è stata sconfitta per 5-0 un Supercoppa di dal e che è uscita battuta anche dal primo match di che l’ha vista opposta al .

Dopo aver esonerato Marcel Keizer ad inizio settembre, il club ha deciso di affidare la panchina al tecnico dell’Under 23 Leonel Pontes, ma anche l’avventura di quest’ultimo sembra già giunta al capolinea.

Secondo quanto riportato da O Jogo, a prendere le redini della squadra lusitana dovrebbe essere l’ex Belenenses, Silas, ma prima dell’allenatore 43enne sono stati sondati nomi molto più prestigiosi.

Il grande sogno del presidente Frederico Varandas era infatti quello di affidare la panchina a José Mourinho, al punto che ci sarebbe stato un incontro tra le parti la scorsa settimana. Lo Special One si sarebbe detto lusingato della proposta, ma alla fine ha preferito declinare.

L’ex allenatore di , , e non è stato però l’unico big sondato. Nel mirino di Varandas c’erano infatti anche Leonardo Jardim, Marco Silva, Rui Jorge, Vitor Pereira ed anche Massimiliano Allegri.

Chiusa la splendida parentesi alla guida della , il tecnico italiano è attualmente ancora alla ricerca di una squadra dalle quale ripartire, ma anche in questo caso il tentativo dello Sporting sarebbe andato a vuoto.