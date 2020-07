SPAL-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Dzeko, gioca Kalinic

Fonseca lascia in panchina Dzeko e Mkhitaryan e in difesa ritrova Smalling al posto di Ibanez. Petagna inizialmente out nella SPAL.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI -ROMA

SPAL (4-5-1): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Murgia, D'Alessandro; Cerri. All. Di Biagio

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Kalinic. All. Fonseca

La SPAL si schiera con un 4-5-1, rinunciando dunque a un attaccante per inserire un centrocampista in più. E l'attaccante in questione è il miglior realizzatore dei ferraresi: Petagna, che parte dalla panchina. L'unica punta scelta da Di Biagio è così Cerri.

Nella , l'assenza di lusso è quella di Dzeko: il bosniaco inizia il match dalla panchina e lascia spazio a Kalinic, unica punta dei giallorossi. Dietro di lui agiranno Carles Perez e Pellegrini, preferito a Mkhitaryan.

Bruno Peres confermato come esterno destro di centrocampo al posto di Zappacosta, con la coppia centrale Diawara-Cristante per far rifiatare Veretout. In difesa torna Smalling, che rimpiazza l'infortunato Ibanez.