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UEFA Nations League A
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Nuevo Carlos Tartiere
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Con il contributo di

Spagna-Cechia, anteprima di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

UEFA Nations League A
Cechia
Spagna

Anteprima completa della partita tra Spagna e Cechia in UEFA Nations League A. Analizziamo tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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UEFA Nations League A - Game Week 3
Nuevo Carlos Tartiere

Spagna e Cechia scendono in campo il 3 ottobre 2026 alle 12:45 EST e alle 18:45 GMT.

La Spagna campione del mondo inarrestabile vuole proseguire la sua corsa

La Spagna campione del mondo è ora imbattuta da 40 partite dopo il 4-1 rifilato alla Croazia nell'ultima uscita, risultato che la porta a quota sei punti su sei nella UEFA Nations League A. Il talentuoso adolescente del Barcellona ha firmato una doppietta in quella vittoria dopo aver segnato il gol d'apertura nel 3-2 della Spagna contro l'Inghilterra.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images

I cechi sono ancora a zero punti

Al contrario, la Cechia ha perso entrambe le sue partite di Nations League fin qui, contro Croazia e Inghilterra. Con la Spagna reduce da nove vittorie consecutive, per gli uomini di Santi Denia questa sembra una sfida molto difficile. Il regista Pavel Sulc è stato espulso contro l'Inghilterra, quindi non prenderà parte alla sfida contro gli spagnoli. L'attaccante esterno

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images


Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Spagna - Cechia

Allenatore

  • L. de la Fuente

Luis de la Fuente non ha confermato una probabile formazione della Spagna in vista della partita e non sono stati riportati problemi di infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Anche la Cechia di Santi Denia non ha al momento una formazione confermata né informazioni disponibili sugli infortuni. Sono attese ulteriori novità sulla squadra prima della partita.

Forma

SPA

SPA - Forma

BEL
V2-1
FRA
V0-2
ARG
V1-0
ING
V2-3
CRO
V4-1
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CEC

CEC - Forma

CDS
S2-1
SDA
D1-1
MEX
S0-3
CRO
S1-2
ING
S0-2
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Spagna ha vinto tutte le sue ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando dieci gol e subendone appena due. Il risultato più recente è stato il 4-1 contro la Croazia in Nations League, mentre in precedenza aveva battuto l'Inghilterra 3-2 a Wembley nella gara d'esordio del girone. Il cammino al Mondiale ha incluso vittorie contro Argentina, Francia e Belgio, con la Spagna che non ha subito reti in nessuna di queste tre partite.

La Cechia ha perso quattro delle sue ultime cinque partite e ne ha pareggiata una, segnando quattro gol e subendone nove. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 2-0 contro l'Inghilterra a Praga. In precedenza, nella stessa serie, ha perso 2-1 contro la Croazia in Nations League, è stata battuta 3-0 dal Messico al Mondiale, ha pareggiato 1-1 con il Sudafrica e ha perso 2-1 contro la Corea del Sud.

Precedenti

Testa a testa

SpagnaPareggioCechia
4
1
0
UEFA Nations League A
Spagna badge
Spagna
SPA
2
Cechia badge
Cechia
CEC
0
FIN
UEFA Nations League A
Cechia badge
Cechia
CEC
2
Spagna badge
Spagna
SPA
2
FIN
Campionato Europeo
Spagna badge
Spagna
SPA
1
Cechia badge
Cechia
CEC
0
FIN
European Championship Qualification
Cechia badge
Cechia
CEC
0
Spagna badge
Spagna
SPA
2
FIN
European Championship Qualification
Spagna badge
Spagna
SPA
2
Cechia badge
Cechia
CEC
1
FIN
9Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre presente nel dataset risale alla UEFA Nations League del giugno 2022, quando la Spagna vinse 2-0. Nelle ultime cinque sfide dirette, la Spagna ha il bilancio migliore, con risultati che includono il 2-2 di Praga del giugno 2022, l'1-0 a Euro 2016 e due vittorie nelle qualificazioni agli Europei nel 2011. L'unico pareggio della Cechia presente nel dataset è arrivato proprio in quella partita di Nations League a Praga di quattro anni fa.

Classifica

Grp. 3

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpagnaSpagnaSPA
220073+46
V
V
2
InghilterraInghilterraING
210143+13
V
S
3
CroaziaCroaziaCRO
210135-23
S
V
4
CechiaCechiaCEC
200214-30
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

La Spagna guida il Gruppo 3 della UEFA Nations League A, mentre la Cechia è quarta e ultima. Con la capolista del girone di fronte all'ultima in classifica, il risultato di questa sfida potrà o consentire alla Spagna di allungare ulteriormente o dare alla Cechia il primo punto su cui costruire.

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