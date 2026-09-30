UEFA Nations League A - Game Week 3 3 ott 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Spagna e Cechia scendono in campo il 3 ottobre 2026 alle 12:45 EST e alle 18:45 GMT.

La Spagna campione del mondo inarrestabile vuole proseguire la sua corsa

La Spagna campione del mondo è ora imbattuta da 40 partite dopo il 4-1 rifilato alla Croazia nell'ultima uscita, risultato che la porta a quota sei punti su sei nella UEFA Nations League A. Il talentuoso adolescente del Barcellona ha firmato una doppietta in quella vittoria dopo aver segnato il gol d'apertura nel 3-2 della Spagna contro l'Inghilterra.

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I cechi sono ancora a zero punti

Al contrario, la Cechia ha perso entrambe le sue partite di Nations League fin qui, contro Croazia e Inghilterra. Con la Spagna reduce da nove vittorie consecutive, per gli uomini di Santi Denia questa sembra una sfida molto difficile. Il regista Pavel Sulc è stato espulso contro l'Inghilterra, quindi non prenderà parte alla sfida contro gli spagnoli. L'attaccante esterno

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Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Luis de la Fuente non ha confermato una probabile formazione della Spagna in vista della partita e non sono stati riportati problemi di infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Anche la Cechia di Santi Denia non ha al momento una formazione confermata né informazioni disponibili sugli infortuni. Sono attese ulteriori novità sulla squadra prima della partita.

Forma

La Spagna ha vinto tutte le sue ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando dieci gol e subendone appena due. Il risultato più recente è stato il 4-1 contro la Croazia in Nations League, mentre in precedenza aveva battuto l'Inghilterra 3-2 a Wembley nella gara d'esordio del girone. Il cammino al Mondiale ha incluso vittorie contro Argentina, Francia e Belgio, con la Spagna che non ha subito reti in nessuna di queste tre partite.

La Cechia ha perso quattro delle sue ultime cinque partite e ne ha pareggiata una, segnando quattro gol e subendone nove. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 2-0 contro l'Inghilterra a Praga. In precedenza, nella stessa serie, ha perso 2-1 contro la Croazia in Nations League, è stata battuta 3-0 dal Messico al Mondiale, ha pareggiato 1-1 con il Sudafrica e ha perso 2-1 contro la Corea del Sud.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre presente nel dataset risale alla UEFA Nations League del giugno 2022, quando la Spagna vinse 2-0. Nelle ultime cinque sfide dirette, la Spagna ha il bilancio migliore, con risultati che includono il 2-2 di Praga del giugno 2022, l'1-0 a Euro 2016 e due vittorie nelle qualificazioni agli Europei nel 2011. L'unico pareggio della Cechia presente nel dataset è arrivato proprio in quella partita di Nations League a Praga di quattro anni fa.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 2 2 0 0 7 3 +4 6 V V 2 Inghilterra ING 2 1 0 1 4 3 +1 3 V S 3 Croazia CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 S V 4 Cechia CEC 2 0 0 2 1 4 -3 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

La Spagna guida il Gruppo 3 della UEFA Nations League A, mentre la Cechia è quarta e ultima. Con la capolista del girone di fronte all'ultima in classifica, il risultato di questa sfida potrà o consentire alla Spagna di allungare ulteriormente o dare alla Cechia il primo punto su cui costruire.