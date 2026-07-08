Spagna-Belgio: tutto ciò che devi sapere sulla partita dei Mondiali FIFA 2026

Spagna vs Belgio: dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

Il calcio d'inizio è fissato per il 10 luglio 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST).

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I campioni d’Europa sfidano i Red Devils in grande spolvero in un big match a Los Angeles

Un classico tra grandi potenze animerà i quarti di finale: la Spagna, favorita del torneo, affronta un Belgio ricco di talenti al Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente guida una “Roja” solida e determinata, che ha finora mostrato tattica sicura e una difesa granitica.

Di fronte troverà un Belgio pericoloso, macchina da gol in crescita, reduce da 18 match senza sconfitte e deciso a sfondare il muro spagnolo per entrare tra le prime quattro.

Il percorso di Spagna e Belgio

La Spagna ha mostrato una difesa solida e storica. La squadra di De la Fuente ha dominato il girone e, ai sedicesimi, ha superato l’Austria 3-0; agli ottavi ha battuto 1-0 il Portogallo con un gol al 90’ di Mikel Merino. La Spagna non ha ancora subito reti: il portiere Unai Simón conta 609 minuti d’imbattibilità.

Il Belgio, dopo i pareggi con Egitto e Iran, ha accelerato: 5-1 alla Nuova Zelanda nel girone, poi 3-2 d.t.s. al Senegal e 4-1 agli Stati Uniti. Ha mantenuto questo slancio anche nei playoff: prima ha superato il Senegal 3-2 ai supplementari, poi ha impartito una lezione agli Stati Uniti, battendoli 4-1 a Seattle e confermandosi minaccia concreta.

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Infortuni a centrocampo e dubbi di formazione complicano le scelte.

La preparazione tattica per questo quarto di finale è condizionata da un grave infortunio belga: il mediano Amadou Onana, fuori per il resto del torneo a causa di una lesione al legamento crociato anteriore, lascia un vuoto in mezzo al campo. Il difensore dello Sporting Zeno Debast sarà valutato all’ultimo momento, mentre Kevin De Bruyne dovrebbe tornare in cabina di regia dopo un turno di riposo.

La Spagna arriva invece con la rosa quasi al completo: l’ala Nico Williams ha un leggero fastidio ma dovrebbe essere disponibile. In difesa De la Fuente ha un dubbio di lusso: Marcos Llorente, autore di un’ottima prova, preme per sostituire Pedro Porro come terzino destro.

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Trapole di ritmo contro transizioni veloci decideranno l’esito.

La Spagna punta al dominio a centrocampo e al controllo del possesso. Rodri, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2024, sarà il perno basso affiancato da Pedri e Dani Olmo, con l’obiettivo di soffocare le linee di passaggio, comprimere gli spazi e servire l’attaccante Mikel Oyarzabal, capocannoniere della Spagna con quattro gol nel torneo.

Il Belgio punterà su transizioni rapide per aggredire la linea difensiva alta della Spagna. Senza Onana, Tielemans e Raskin dovranno mostrare disciplina per proteggere la difesa e saltare il pressing spagnolo, servendo De Bruyne. La velocità di Doku e la fisicità di Lukaku saranno le armi per scardinare la Roja.

Schemi collaudati alla prova del fuoco

La Spagna mette alla prova il proprio storico record difensivo contro un attacco belga che ha segnato 12 gol nelle ultime tre partite.

Il Belgio, privo del suo faro in mediana, dovrà limitare la larghezza spagnola. La chiave sarà bloccare Lamine Yamal e Álex Baena, pronti a creare spazi per i cross.

Probabile formazione della Spagna contro il Belgio

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Probabile formazione del Belgio contro la Spagna

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Spagna-Belgio: fatti e cifre

Le due nazionali si sono affrontate 22 volte: 12 vittorie della Spagna, 5 del Belgio e 5 pareggi.

Ai Mondiali si sono incrociate due volte: nel 1986 i quarti finirono 1-1 e il Belgio passò ai rigori; nel 1990 la Spagna vinse 2-1 nella fase a gironi.

L’ultimo confronto è un’amichevole del settembre 2016, vinta 2-0 dalla Spagna.

La Spagna di Luis de la Fuente è imbattuta nel torneo e non ha ancora subito gol, grazie anche al portiere Unai Simón, che ha stabilito il nuovo record di minuti senza subire reti.

Allenati da Rudi Garcia, i Red Devils vantano 18 partite senza sconfitte e negli ottavi hanno battuto 4-1 gli Stati Uniti a Seattle.

Convocazione Spagna (26 giocatori)

Portieri: Unai Simón, David Raya, Joan García

Difensori: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Centrocampisti: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Attaccanti: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Convocazione del Belgio (26 giocatori)

Portieri: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Notizie sulla squadra e formazioni

La Spagna è guidata da Luis de la Fuente. Al momento non ci sono infortunati o squalificati e non è stata ancora annunciata la formazione titolare per i quarti di finale. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Il Belgio è guidato da Rudi Garcia. Non è ancora stata annunciata la formazione, ma Amadou Onana è uscito per un problema al ginocchio contro gli Stati Uniti e non ci sono aggiornamenti sulla sua disponibilità. Ulteriori news saranno fornite appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Spagna ha vinto quattro delle ultime cinque partite (tutte in questo Mondiale), più un pareggio. L’ultimo match è stato il 1-0 sugli ottavi contro il Portogallo, deciso da Merino nel recupero. In precedenza ha battuto Austria 3-0 e Arabia Saudita 4-0; poi 1-0 sull’Uruguay e 0-0 con Capo Verde. In queste cinque gare ha segnato otto gol e non ne ha subiti.

Il Belgio ha vinto tre delle ultime cinque gare (tutte in questo Mondiale), pareggiandone due. Nell’ultimo match ha battuto 4-1 gli Stati Uniti a Seattle con reti di De Ketelaere, Vanaken e Lukaku. In precedenza aveva superato 3-2 il Senegal nei sedicesimi e 5-1 la Nuova Zelanda, chiudendo la fase a gironi con due 0-0 contro Iran ed Egitto. In totale il Belgio ha segnato 13 gol e ne ha subiti 4.

Precedenti

L’ultima sfida ufficiale risale a un’amichevole del settembre 2016, vinta 2-0 dalla Spagna in casa del Belgio. In precedenza la Spagna aveva superato 5-0 il Belgio nelle qualificazioni mondiali 2009 e 2-1 a Bruxelles nel 2008. In cinque sfide la Spagna ha sempre vinto, segnando 11 gol e subendone 1.

Classifica

Il Belgio ha chiuso al primo posto il Gruppo G in questa Coppa del Mondo. La Spagna ha vinto il Gruppo H e avanza ai quarti come capogruppo.