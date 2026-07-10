Spagna-Belgio, anteprima della Coppa del Mondo FIFA 2026: tutto quello che c’è da sapere

Spagna-Belgio: dettagli della partita

Coppa del Mondo - Quarti di finale 10 lug 2026 - 15:00 SoFi Stadium

Spagna-Belgio inizierà il 10 luglio 2026 alle 19:00 GMT e alle 15:00 EST.

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I campioni d'Europa affrontano un Belgio travolgente in un blockbuster a Los Angeles

Nei quarti di finale va in scena una sfida di altissimo livello davvero affascinante, con la Spagna favorita del torneo che affronta un Belgio ricco di stelle al Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente guida una Roja impeccabile e a caccia della storia, che si è fatta strada nel tabellone con arroganza tattica e una solidissima base difensiva che si rifiuta semplicemente di cedere.

Sulla sua strada c'è un Belgio incredibilmente pericoloso, che con il progredire del torneo si è trasformato gradualmente in una macchina da gol dalle molteplici soluzioni. Forte di una striscia di 18 partite senza sconfitte in tutte le competizioni, il Belgio arriva nel Sud della California determinato ad abbattere la barriera strutturale della Spagna e a conquistare un posto leggendario tra le final four.

Disciplina tattica e tecnica individuale d'élite saranno in piena mostra quando queste due contendenti europee si incontreranno sul palcoscenico globale. Prima di piazzare le vostre scommesse pre-partita o combinazioni di punteggio personalizzate, assicuratevi che il vostro bankroll sia completamente ottimizzato con credito extra della casa. Approfittate del nostro attivo codice promo betwinner per elevare il vostro profilo di gioco.

Come sono arrivate fin qui La Roja e il Belgio

La Spagna ha vissuto un cammino impeccabile e storicamente difensivo per raggiungere i quarti di finale. Gli uomini di De la Fuente hanno superato comodamente la fase a gironi prima di mostrare totale maturità nella fase a eliminazione diretta, travolgendo l'Austria 3-0 nei sedicesimi di finale e battendo il Portogallo 1-0 negli ottavi grazie a un drammatico gol nel finale del subentrato Mikel Merino. Aspetto cruciale, la Spagna non ha ancora subito nemmeno un gol in tutto il torneo, con il portiere Unai Simón che ha stabilito un nuovo notevole record di 609 minuti senza essere battuto.

Il cammino del Belgio verso Los Angeles è stato caratterizzato da una risposta offensiva esplosiva. Dopo una partenza lenta culminata in pareggi contro Egitto e Iran, ha scatenato un 5-1 contro la Nuova Zelanda per superare il girone. Ha portato questo slancio anche nella fase a eliminazione diretta, centrando una sofferta vittoria per 3-2 ai supplementari contro il Senegal prima di offrire un autentico capolavoro negli ottavi di finale, demolendo i co-organizzatori del torneo degli Stati Uniti 4-1 a Seattle per lanciare un chiaro segnale della propria minaccia.

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Gli stop a centrocampo per infortunio e i dubbi di formazione guidano le scelte

La preparazione tattica per questo quarto di finale di cartello è fortemente condizionata da un duro colpo per infortunio nel ritiro del Belgio. Il perno di centrocampo Amadou Onana è stato ufficialmente escluso per il resto del Mondiale dopo aver riportato una lesione del legamento crociato anteriore (ACL), creando una grave vulnerabilità difensiva nella zona centrale. Inoltre, sarà necessario un test dell'ultimo minuto per il difensore dello Sporting Zeno Debast, mentre Kevin De Bruyne è indicato per un ritorno al centro dopo essere stato gestito con attenzione.

La Spagna arriva a questo confronto in una condizione fisica molto più stabile, vantando un quadro clinico praticamente immacolato. Sebbene l'esterno Nico Williams stia gestendo un lieve problema fisico, dovrebbe essere in condizioni di rientrare tra i convocati per la partita. De la Fuente deve affrontare un piacevole dubbio di formazione a destra in difesa, dove Marcos Llorente sta spingendo forte per scalzare Pedro Porro dopo un convincente cameo difensivo nel turno precedente.

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Trappole di ritmo tattico contro velocità nelle transizioni per decidere i termini

Il piano strategico si concentrerà interamente su un'affascinante battaglia per il controllo centrale e la velocità verticale. Il piano della Spagna ruota attorno alla totale limitazione del centrocampo avversario e al controllo del possesso. Il vincitore del Pallone d'Oro 2024 Rodri agirà da perno basso, affiancato da Pedri e Dani Olmo, con l'obiettivo di soffocare le linee di rifornimento, comprimere gli spazi e sondare meticolosamente i mezzi spazi per servire l'attaccante in forma Mikel Oyarzabal, che guida la Spagna con quattro gol nel torneo.

La contromisura del Belgio dovrà puntare fortemente su transizioni rapide e dirette per sfruttare la linea difensiva alta della Spagna. In assenza di Onana, Youri Tielemans e Nicolas Raskin dovranno garantire enorme disciplina per proteggere la linea arretrata a quattro, cercando di eludere rapidamente il contropressing della Spagna e servire De Bruyne. Da lì, la velocità elettrica di Jérémy Doku sugli esterni e la fisicità di Romelu Lukaku rappresenteranno la via principale del Belgio per rompere la struttura della Roja.

Strutture consolidate davanti all'esame definitivo

La Spagna affronta il test definitivo del suo storico record difensivo contro un attacco belga che ha messo insieme 12 gol nelle ultime tre partite e segnato con continuità da molteplici posizioni.

Il Belgio si trova davanti al difficile compito di contenere l'ampiezza fluida della Spagna senza il suo principale interditore di centrocampo. Il successo dipenderà interamente dalla capacità del suo blocco difensivo di impedire a Lamine Yamal e Álex Baena di aprire varchi per i cross dentro l'area di rigore.

Probabile XI della Spagna contro il Belgio

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Probabile XI del Belgio contro la Spagna

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Spagna-Belgio: fatti e cifre

Le due nazionali si sono affrontate 22 volte in tutte le competizioni. La Spagna ha vinto 12 partite, il Belgio 5 e 5 sono terminate in pareggio.

Si sono sfidate due volte ai Mondiali. Il quarto di finale del 1986 in Messico si concluse sull'1-1 prima che il Belgio passasse ai rigori. La Spagna ha vinto l'incrocio più recente ai Mondiali per 2-1 nella fase a gironi del 1990.

Il loro ultimo confronto risale a un'amichevole internazionale del settembre 2016, vinta dalla Spagna 2-0.

La squadra di Luis de la Fuente è imbattuta nel torneo e, notoriamente, non ha ancora subito nemmeno un gol. Il suo record difensivo è stato rafforzato dal portiere Unai Simón, che ha stabilito un nuovo record del torneo per minuti senza subire reti.

Allenato da Rudi Garcia, il Belgio porta con sé un'impressionante striscia di 18 partite senza sconfitte in tutte le competizioni. Negli ottavi di finale ha battuto gli Stati Uniti 4-1 a Seattle.

Spagna, rosa dei 26

Portieri: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Difensori: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Centrocampisti: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Attaccanti: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Belgio, rosa dei 26

Portieri: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Notizie sulle squadre e rose

La Spagna è allenata da Luis de la Fuente. Al momento non risultano infortuni o squalifiche nella rosa e non è stata annunciata alcuna formazione titolare confermata in vista del quarto di finale. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte a ridosso del calcio d'inizio.

Il Belgio è guidato da Rudi Garcia. Anche per questa squadra non è ancora disponibile una formazione confermata, anche se vale la pena notare che Amadou Onana è stato costretto a uscire durante la vittoria sugli Stati Uniti per quello che sembrava un problema al ginocchio. Non è stato fornito alcun aggiornamento ufficiale sulla sua disponibilità. Le notizie sulla squadra saranno aggiornate non appena emergeranno nuove informazioni.

SPA BEL Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso 24 A. Onana

Forma

La Spagna ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una, tutte in questo Mondiale. Il risultato più recente è stato l'1-0 contro il Portogallo negli ottavi di finale, deciso dalla rete di Mikel Merino nel recupero. In precedenza, nel torneo aveva battuto l'Austria 3-0 e l'Arabia Saudita 4-0, con un successo per 1-0 contro l'Uruguay e uno 0-0 contro Capo Verde a completare la serie. La Spagna ha segnato otto gol e non ne ha subiti nelle cinque partite, mantenendo la porta inviolata in ogni gara di questo torneo.

Il Belgio ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha pareggiate due, anche queste tutte in questo Mondiale. L'uscita più recente è stata il 4-1 inflitto agli Stati Uniti a Seattle, con De Ketelaere, Vanaken e Lukaku tra i marcatori. Prima di allora, ha battuto il Senegal 3-2 in una drammatica rimonta nei sedicesimi di finale e ha sconfitto la Nuova Zelanda 5-1. A precedere questa striscia ci sono stati i pareggi contro Iran ed Egitto nella fase a gironi. Il Belgio ha segnato 13 gol nelle ultime cinque partite e ne ha subiti quattro.

Precedenti

L'ultimo incrocio competitivo tra queste squadre nel dataset fornito è arrivato in un'amichevole del settembre 2016, quando la Spagna vinse 2-0 con il Belgio nominalmente squadra di casa. Prima di allora, la Spagna batté il Belgio 5-0 in una qualificazione ai Mondiali nel 2009, dopo un successo per 2-1 a Bruxelles nell'ottobre 2008. Nelle cinque partite elencate, la Spagna ha vinto tutte e cinque, segnando 11 gol e subendone uno.

Classifica

Il Belgio ha chiuso al primo posto il Gruppo G in questo Mondiale. La Spagna ha vinto il Gruppo H e arriva ai quarti di finale da vincitrice del proprio girone in questa parte del tabellone.