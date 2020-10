Spadafora replica a Cristiano Ronaldo: "Confermo quanto detto"

E’ stata una polemica condita da veri e propri botta e risposta, quella che negli ultimi giorni ha visto protagonisti il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e la .

Ha scatenarla sono state alcune parole del Ministro che giovedì pomeriggio, ad una domanda su una possibile violazione del protocollo da parte di Cristiano Ronaldo, ai microfoni di Radio 2 non ha escluso l’ipotesi.

Lo stesso Ministro, dopo una replica di Andrea Agnelli (“Ronaldo ha violato il protocollo? Dovete chiamare il ministero e farvi spiegare cosa ha violato. Io applico il protocollo federale”), aveva poi precisato la sua posizione.

A rispondere al Ministro Spadafora ci ha poi pensato Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus, che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19, attraverso una diretta Instagram ha dato la sua versione dei fatti.

“È una bugia, non l'ho infranto. D'accordo con la Juventus e con la Nazionale portoghese abbiamo fatto di tutto per rispettare le procedure. Un signore in di cui non faccio il nome dice che non ho rispettato le regole, ma non è vero. Non ho avuto contatti con nessuno, nemmeno a Torino".