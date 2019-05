Sorteggio playoff Serie C, secondo turno fase nazionale: Catania-Trapani ed Arezzo-Pisa

Svolto il sorteggio del 2° turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: Catania-Trapani, Arezzo-Pisa, Imolese-Piacenza, Feralpisalò-Triestina.

Si è svolto questa mattina a Firenze il sorteggio del secondo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C. Otto le squadre coinvolte: Piacenza, Triestina, Trapani, Pisa come teste di serie. Arezzo, Catania, Feralpisalò, Imolese come non teste di serie.

Le gare, in pratica le semifinali per accedere alla prossima Serie B, si giocheranno in gare di andata e ritorno il 29 maggio e il 2 giugno. Match di ritorno in casa delle teste di serie, che a parità di punteggio al termine dei 180' passeranno il turno.

Questi gli accoppiamenti

Arezzo-Pisa

Catania-Trapani

Feralpisalò-Triestina

Imolese-Piacenza

E' stato stabilito, a differenza di quello che era inizialmente previsto, anche il tabellone delle Final Four. La vincente di Arezzo-Pisa se la vedrà contro la vincente di Feralpisalò-Triestina. La vincente di Catania-Trapani se la vedrà con la vincente di Imolese-Piacenza.

L'eventuale finale vedrebbe giocare in casa la gara di ritorno una tra Catania e Trapani ed una tra Feralpisalò e Triestina. Le due finali playoff si giocheranno l'8-9 giugno (andata) ed il 15-16 giugno (ritorno).