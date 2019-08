Sorteggio gironi Europa League: fasce e diretta tv streaming

Sorteggio Europa League 2019/20, tutte le informazioni: dove vederlo in tv e streaming.

Il sorteggio della fase a gironi di si terrà venerdì 30 agosto alle ore 13 a Montecarlo. Tra le italiane saranno sicuramente presenti e , mentre il dovrà fare l'impresa contro il Wolverhampton per passare il turno.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

In totale saranno 48 le squadre che prenderanno parte al sorteggio, suddivise come la Champions in quattro fasce. Roma e Lazio saranno teste di serie e dunque in prima fascia.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni sul sorteggio della fase a gironi di Europa League, dalle fasce a come seguirlo in e .

FASCE SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE

PRIMA FASCIA: , , , Roma, , , , , Lisbona, Mosca, , Lazio

, , , Roma, , , , , Lisbona, Mosca, , Lazio SECONDA FASCIA : Krasnodar, Monchengladbach, , , Apoel Nicosia, , , Rosenborg, , Oleksandriya, Lask Linz

: Krasnodar, Monchengladbach, , , Apoel Nicosia, , , Rosenborg, , Oleksandriya, Lask Linz TERZA FASCIA: Wolfsberger, Lugano, Cluj

Wolfsberger, Lugano, Cluj QUARTA FASCIA: da definire

Definitive soltanto la prima e la seconda fascia, mentre terza e quarta verrano completate solamente al termine dei playoff.

FASCE ITALIANE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

ROMA : prima fascia

: prima fascia LAZIO: prima fascia

Roma e Lazio saranno inserite in prima fascia e sono entrambe testa di serie. Il Torino, qualora dovesse qualificarsi, sarà inserito in quarta fascia.

DOVE VEDERE SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE IN TV

Il sorteggio della fase a gironi di Europa League si svolgerà venerdì 30 agosto alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo e sarà visibile in diretta tv su:

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 12.45)

Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 12.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky

SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky, il sorteggio della fase a gironi di Europa League sarà visibile tramite Sky Go su qualsiasi dispositivo. Inoltre da agosto la programmazione di Eurosport è disponibile anche su DAZN, nella sezione 'Ora su DAZN'. Infine il sorteggio sarà visibile gratuitamente in streaming anche tramite il sito Uefa.com.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire la diretta testuale del sorteggio della fase a gironi di Europa League, con tutte le informazioni e le notizie sin dall'inizio della giornata fino al sorteggio che inizierà ufficialmente alle ore 13. Seguiremo tutte le estrazioni passo dopo passo, fino al completamento di tutti i gironi.