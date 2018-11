Sorteggio Europeo Under 21: data, formula e dove vederlo in tv e streaming

Si svolgerà venerdì 23 novembre il sorteggio dell'Europeo Under 21 che nel giugno del 2019 si disputerà in Italia. 12 squadre partecipanti.

Appuntamento da non perdere quello del 23 novembre 2018 con il sorteggio dei gironi dell'Europeo Under 21, che nella sua edizione del 2019 verrà disputato in Italia con la squadra di Di Biagio qualificata di diritto alle fasi finali della competizione.

La competizione, come di consueto, è anche fondamentale perchè assegnerà alle 4 semifinaliste il pass per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. La nazionale Under 21 non si qualifica per la competizione dal 2008 (Pechino). Non ha staccato il pass nè per Londra 2012 nè per Rio de Janeiro 2016.

L'ambasciatore ufficiale della competizione è Andrea Pirlo, che con la maglia dell'Under 21 ha vinto il campionato europeo in Repubblica Ceca nel 2000.

SORTEGGIO: DATA, ORARIO E SQUADRE PARTECIPANTI

Il sorteggio, che vedrà coinvolte ben 12 squadre (Italia, Germania (campione in carica), Inghilterra, Spagna, Danimarca, Francia, Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia, Romania), si svolgerà venerdì 23 novembre a partire dalle ore 18.00 a Bologna, per la precisione a Sant'Agata Bolognese.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio sarà visibile in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 18.00 e sarà possibile vederlo anche in streaming su Rai Play.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le 12 squadre verranno suddivise in 3 gironi da 4 squadre. L'Italia è stata posizionata nel Gruppo A, mentre le restanti 11 squadre sono state suddivise in tre diverse fascie a seconda del loro coefficiente nel Ranking UEFA Under 21.

Fascia 1: Germania, Inghilterra, Italia (Posizione 1 nel Gruppo A)

Fascia 2: Spagna, Danimarca, Francia

Fascia 3: Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia, Romania

In primis, Italia a parte, verranno sorteggiate le squadre in prima fascia. La prima sorteggiata occuperà la posizione B1, la seconda sorteggiata la posizione C1. Successivamente verranno sorteggiate le squadre che si trovano in fascia 3, con la prima sorteggiata che andrà nel Gruppo A e per stabilirne la posizione verrà estratta un'altra pallina dall'urna A.

La seconda squadra sorteggiata verrà assegnata al Gruppo B, con un'altra pallina dall'urna B per stabilirne la posizione. La stessa procedura si ripeterà anche per il gruppo C finchè non avranno trovato collocazione le squadre della terza fascia. Infine si procederà al sorteggio nello stesso modo per quanto riguarda le squadre della seconda fascia.

REGOLAMENTO DEL TORNEO

Le squadre inserite nello stesso girone si affronteranno una sola volta. Accederanno alla fase ad eliminazione diretta le vincitrici dei tre gironi e la migliore seconda. Questo lo schema delle semifinali:

Semifinale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B o C o Vincente Gruppo C

Semifinale 2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C

DATE E STADI

La competizione, che assegnerà anche 4 posti per le Olimpiadi di Tokyo del 2020 (alle 4 semifinaliste) si svolgerà dal 16 al 30 giugno del 2019. Si giocherà al Dall'Ara di Bologna, al Tricolore di Reggio Emilia, al Dino Manuzzi di Cesena, al Nereo Rocco di Trieste, al Friuli di Udine ed al San Marino Stadium di Serravalle.

Gruppo A: 16, 19, 22 giugno 2019

Gruppo B: 17, 20, 23 giugno 2019

Gruppo C: 18, 21, 24 giugno 2019

Semifinali: 27 giugno 2019

Finale: 30 giugno 2019

