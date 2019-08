Sorteggio Champions League 2019/20: dove vederlo in tv e streaming

Sorteggio gironi Champions League 2019/20 in diretta tv e streaming.

E' arrivato il momento tanto atteso dai tifosi di tutto il mondo: il sorteggio della fase a gironi della 2019/2020. Dalle ore 18.00, a Montecarlo, si terrà la cerimonia che definirà il quadro dei gironi in cui saranno impegnate le migliori 32 squadre d'Europa, tra cui quattro italiane: , , e .

La Champions League 2019/2020 è iniziata nel mese di giugno, ma entrerà nel vivo soltanto a metà settembre con le prime partite della fase a gironi. E' da questo momento in poi che si comincerà a fare sul serio, con vista sulla finalissima in programma ad Istanbul sabato 30 maggio 2020.

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire il sorteggio della fase a gironi della Champions League in diretta e .

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE IN TV

Sono diverse le opzioni disponibili per seguire il sorteggio della fase a gironi di Champions League in diretta tv:

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45)

Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45) Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 17.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky (diretta dalle 18.00)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League sarà trasmesso anche in diretta streaming:

su DAZN , selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN'

, selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN' sul sito ufficiale della UEFA, che trasmetterà l'evento in lingua inglese

IN DIRETTA SU GOAL.COM

Su Goal seguiremo il sorteggio della fase a gironi della Champions Laegue 2019/2020 in diretta testuale. , approfondimenti e curiosità sin dalle ore precedenti alla cerimonia, poi dalle 18.00 si entrerà nel vivo con il racconto LIVE del sorteggio, pallina per pallina, squadra dopo squadra.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

La procedura del sorteggio è estramamente facile. Le 32 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce da otto formazioni ciascuna. I gironi saranno formati selezionando una squadra per ogni fascia. Una sola restrizione da rispettare: non sarà possibile la presenza di squadre della stessa federazione all'interno del medesimo raggruppamento.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE