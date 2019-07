Sorteggio calendario Serie C, la prima giornata dei tre gironi

Sorteggiati a Roma i gironi della Serie C 2019/2020: ecco come è stata composta la prima giornata dei tre raggruppamenti del campionato.

La Serie C scalda i motori: al Salone d’Onore del CONI di è andato in scena il sorteggio dei calendari del prossimo campionato di terza serie, che prenderà il via nel weekend di sabato 24 e domenica 25 agosto.

Alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della FIGC Gabriele Gravina, è stato dunque alzato il sipario sull'edizione 2019/2020 della Serie C, dopo la composizione dei calendari divenuta ufficiale la scorsa settimana.

Di seguito l'esito del sorteggio per quanto riguarda la prima giornata dei gironi di Serie C:

PRIMA GIORNATA GIRONE A SERIE C

Alessandria-Gozzano

Arezzo-Lecco

Como-Pergolettese

Giana Erminio-Renate

Novara- U23

Pistoiese-AlbinoLeffe

Pontedera-Carrarese

Pro Patria-Monza

Pro Vercelli-Pianese

Robur Siena-Olbia

PRIMA GIORNATA GIRONE B SERIE C

Fano-Sambenedettese

Arzignano-Piacenza

-Cesena

Fermana-Ravenna

Modena-Vicenza

Reggio Audace-Feralpisalò

Rimini-Imolese

Triestina-Gubbio

Virtus -

Vis Pesaro-Sudtirol

PRIMA GIORNATA GIRONE C SERIE C

Avellino-Catania

Catanzaro-Teramo

Cavese-Picerno

Monopoli-Vibonese

Potenza-Casertana

Rende-Bisceglie

Rieti-Ternana

Sicula Leonzio-Bari

Virtus Francavilla-Reggina

Viterbese-Paganese