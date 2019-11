Slavia Praga-Inter, le formazioni ufficiali: Borja Valero titolare

L'Inter deve vincere a Praga contro lo Slavia per sperare ancora nella qualificazione: Conte è in piena emergenza in mezzo al campo.

Le formazioni ufficiali di Slavia Praga- :

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Stanciu, Sevcik; Olayinka. All. Trpisovsky

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Conte in piena emergenza in mezzo al campo: out per infortunio i vari Barella, Sensi, Asamoah e Gagliardini. Tocca dunque a Borja Valero giostrare nella posizione di regista, con Vecino e Borja Valero ai propri lati. Attacco confermatissimo con Lautaro Martinez e Lukaku, così come la retroguardia con Godin, de Vrij e Skriniar.

Lo Slavia si schiera con il suo classico 4-2-3-1 in cui la prima punta sarà Olayinka, in goal nella gara d'andata disputata a San Siro. Alle sue spalle agiranno Masopust, Stanciu e Sevcik. In panchina Traoré, titolare a Milano.