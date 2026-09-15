LaLiga - Game Week 7 19 set 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

La sfida tra Siviglia e Barcellona inizierà il 19 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Il Barça è in una forma minacciosa mentre le inseguitrici osservano

I campioni in carica del Barcellona sono in una forma scintillante sia in patria sia in Europa. La squadra di Hansi Flick ha vinto tutte e cinque le partite di campionato, segnando 21 gol nel frattempo. A tratti è sembrata irresistibile, con un tridente fluido che si scambia continuamente la posizione e crea il caos, anche se non sta utilizzando un centravanti di ruolo. Il capitano del club Raphinha è nel momento migliore della sua vita giocando da falso 9, il nuovo acquisto Anthony Gordon sta già diventando uno dei preferiti dei tifosi grazie alle sue instancabili prestazioni sulla sinistra, e il talismano Lamine Yamal continua a mandare in crisi i difensori di sinistra.

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Il Siviglia sembra molto migliore dopo un travagliato 2025-26

Anche i padroni di casa hanno iniziato bene. Tre vittorie in cinque partite vedono il Siviglia al sesto posto nella giovane classifica della Liga. L'unica macchia finora è stata la sconfitta interna contro l'Atletico Madrid. Si tratta già di un enorme miglioramento rispetto alla scorsa stagione, quando ha chiuso al 13° posto in classifica e ha avuto il quarto peggior rendimento casalingo della divisione. Questa, però, è la prova iniziale definitiva, contro un temibile trio offensivo capace di segnare gol dal nulla.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Gli ultimi cinque precedenti in Liga hanno prodotto 26 gol.

Raphinha del Barcellona ha già messo insieme sei gol e tre assist in Liga in questa stagione.

Gli ultimi otto gol del Siviglia in tutte le competizioni sono stati segnati tutti da giocatori diversi.

Probabili formazioni

Siviglia (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Notizie sulle squadre e rose

Il Siviglia dovrà fare a meno di Ruben Vargas per infortunio in vista di questa sfida, e la squadra di Luis Garcia non ha squalificati al momento. Sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Anche il Barcellona si presenta con due problemi legati agli infortuni. Roony Bardghji e Frenkie de Jong sono entrambi indisponibili per Hansi Flick, anche se la profondità della rosa ha fatto sì che i risultati non ne risentissero in loro assenza.

Forma

Il Siviglia ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. L'uscita più recente è stata la vittoria casalinga per 1-0 contro il Valencia dell'11 settembre, e ad agosto è arrivato anche un successo esterno per 3-1 sul campo dell'Athletic Bilbao. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Atletico Madrid, che ha vinto 3-1 al Pizjuan il 29 agosto. In queste cinque gare, il Siviglia ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Liga e Champions League, segnando 17 gol e subendone appena due. L'impegno più recente è stato il successo per 4-2 sul campo del Levante del 13 settembre, e in questa serie ha segnato anche cinque gol sia al Feyenoord sia al Valencia. La squadra di Flick ha mantenuto la porta inviolata in due trasferte consecutive e non mostra segni di rallentamento.

Precedenti

L'incontro più recente tra questi club risale a marzo 2026, quando il Barcellona ha vinto 5-2 in casa in Liga. Prima di allora, il Siviglia aveva battuto il Barcellona 4-1 al Pizjuan nell'ottobre 2025, il suo unico successo negli ultimi cinque precedenti diretti. Il Barcellona ha vinto tre di questi cinque confronti, con il Siviglia che in quel periodo ha ottenuto una vittoria e una sconfitta in casa.

Classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Barcellona è primo mentre il Siviglia occupa il quinto posto.