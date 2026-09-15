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Siviglia-Barcellona, anteprima della Liga: tutto quello che c'è da sapere

LaLiga
Barcellona
Siviglia
Raphinha
L. Yamal
A. Gordon

Anteprima completa della partita tra Siviglia e Barcellona in Liga. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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LaLiga - Game Week 7
Estadio R. Sanchez Pizjuan

La sfida tra Siviglia e Barcellona inizierà il 19 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Il Barça è in una forma minacciosa mentre le inseguitrici osservano

I campioni in carica del Barcellona sono in una forma scintillante sia in patria sia in Europa. La squadra di Hansi Flick ha vinto tutte e cinque le partite di campionato, segnando 21 gol nel frattempo. A tratti è sembrata irresistibile, con un tridente fluido che si scambia continuamente la posizione e crea il caos, anche se non sta utilizzando un centravanti di ruolo. Il capitano del club Raphinha è nel momento migliore della sua vita giocando da falso 9, il nuovo acquisto Anthony Gordon sta già diventando uno dei preferiti dei tifosi grazie alle sue instancabili prestazioni sulla sinistra, e il talismano Lamine Yamal continua a mandare in crisi i difensori di sinistra.

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAGetty Images

Il Siviglia sembra molto migliore dopo un travagliato 2025-26

Anche i padroni di casa hanno iniziato bene. Tre vittorie in cinque partite vedono il Siviglia al sesto posto nella giovane classifica della Liga. L'unica macchia finora è stata la sconfitta interna contro l'Atletico Madrid. Si tratta già di un enorme miglioramento rispetto alla scorsa stagione, quando ha chiuso al 13° posto in classifica e ha avuto il quarto peggior rendimento casalingo della divisione. Questa, però, è la prova iniziale definitiva, contro un temibile trio offensivo capace di segnare gol dal nulla.

Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Gli ultimi cinque precedenti in Liga hanno prodotto 26 gol.
  • Raphinha del Barcellona ha già messo insieme sei gol e tre assist in Liga in questa stagione.
  • Gli ultimi otto gol del Siviglia in tutte le competizioni sono stati segnati tutti da giocatori diversi.

Probabili formazioni

Siviglia (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Siviglia - Barcellona

Allenatore

  • L. Garcia

Il Siviglia dovrà fare a meno di Ruben Vargas per infortunio in vista di questa sfida, e la squadra di Luis Garcia non ha squalificati al momento. Sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Anche il Barcellona si presenta con due problemi legati agli infortuni. Roony Bardghji e Frenkie de Jong sono entrambi indisponibili per Hansi Flick, anche se la profondità della rosa ha fatto sì che i risultati non ne risentissero in loro assenza.

Forma

SEV

SEV - Forma

RAY
V2-1
ATH
V1-3
ATM
S1-3
ESP
D1-1
VAL
V1-0
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BAR

BAR - Forma

ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
Gol segnato (subito)
21/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Siviglia ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. L'uscita più recente è stata la vittoria casalinga per 1-0 contro il Valencia dell'11 settembre, e ad agosto è arrivato anche un successo esterno per 3-1 sul campo dell'Athletic Bilbao. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Atletico Madrid, che ha vinto 3-1 al Pizjuan il 29 agosto. In queste cinque gare, il Siviglia ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Liga e Champions League, segnando 17 gol e subendone appena due. L'impegno più recente è stato il successo per 4-2 sul campo del Levante del 13 settembre, e in questa serie ha segnato anche cinque gol sia al Feyenoord sia al Valencia. La squadra di Flick ha mantenuto la porta inviolata in due trasferte consecutive e non mostra segni di rallentamento.

Precedenti

Testa a testa

SivigliaPareggioBarcellona
1
0
4
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
5
Siviglia badge
Siviglia
SEV
2
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
4
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
4
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
5
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
9Gol segnati17
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'incontro più recente tra questi club risale a marzo 2026, quando il Barcellona ha vinto 5-2 in casa in Liga. Prima di allora, il Siviglia aveva battuto il Barcellona 4-1 al Pizjuan nell'ottobre 2025, il suo unico successo negli ultimi cinque precedenti diretti. Il Barcellona ha vinto tre di questi cinque confronti, con il Siviglia che in quel periodo ha ottenuto una vittoria e una sconfitta in casa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
S
V
V
V
3
Real BetisReal BetisBET
540176+112
V
V
S
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
S
V
V
D
V
5
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
V
S
V
D
V
6
SivigliaSivigliaSEV
531186+210
V
D
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
V
V
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
D
S
S
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
D
V
V
S
S
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
S
V
S
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
S
S
V
V
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
S
V
D
V
S
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
S
D
V
D
S
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
S
V
S
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
S
S
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
S
V
S
D
S
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
D
D
S
D
S
18
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
S
S
S
D
D
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
S
S
S
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

Nell'attuale classifica della Liga, il Barcellona è primo mentre il Siviglia occupa il quinto posto.

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